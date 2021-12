In Saalburg herrscht gute Resonanz trotz Corona

Saalburg. Der 12. Renntierlauf in Saalburg lockt trotz besonderer Umstände fast 50 Hobbyläufer auf die Strecke. Manche kamen von weit her.

Trotz der Corona-Umstände konnte die 12. Auflage des Renntierlaufs durchgeführt werden. Die Organisatoren um Constanze Nestmann, Eckhard Orlamünder, Heiko Becher und viele fleißige Helfer des veranstaltenden TSV Saalburg hatten in den letzten Wochen alles unternommen, um diesen Lauf vorzubereiten. Die Veranstaltung fand als komplette Freiluftveranstaltung statt.

Das bedeutete, dass das Sportlerheim nicht als Aufenthaltsraum, fürs Umziehen oder nach dem Lauf zum geselligen Zusammensein genutzt werden konnte. „Wir konnten kaum planen, da wir nicht wussten, wie viele kommen. Einige hatten sich angemeldet und dann wieder abgesagt“, so Constanze Nestmann.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dennoch war die Resonanz erfreulich. 49 Teilnehmende ließen es sich nicht nehmen, die verschiedenen Strecken im Schleizer Oberland zu bestreiten. Nicht nur aus der näheren Umgebung zog es die Läuferinnen und Läufer nach Saalburg, auch aus Oberfranken und sogar Sachsen-Anhalt. „Wir kommen aus der Nähe der Lutherstadt Wittenberg und sind extra für diesen Lauf nach Saalburg gereist. Wir sind zum dritten Mal hier“, sagte das Ehepaar Landschreiber, das mit Hund Oscar an den Start ging.

Keine Zeitnahme und Platzierung

Am Ende waren alle Teilnehmenden voll des Lobes über die Veranstaltung. Da es keine Zeitnahme gab und die Platzierung nicht im Mittelpunkt stand, konnten sich nach dem Zieleinlauf alle als Sieger fühlen. Dennoch setzten sich einige Aktive ein Zeitlimit, war doch der Lauf eine gute Gelegenheit, um die Form zu überprüfen.

Die Organisatoren des TSV Saalburg zeigten sich zufrieden. Foto: Uwe Friedel

Nachdem Constanze Nestmann die letzten Instruktionen gab, wurden die Aktiven intervallmäßig auf die Strecken geschickt. Die 11-Kilometer-Strecke führte vom Sportplatz in Saalburg auf dem Radweg Saalburg-Schleiz über Kloster bis zum Sportplatz in Gräfenwarth, von dort ins Wetteratal und weiter über die Rote Brücke in Richtung Kloster und zurück zum Saalburger Sportplatz. Die 9,5-Kilometer-Strecke führte bereits beim ehemaligen Bahnhof in Gräfenwarth ins Wetteratal. Die 3,5-Kilometer-Strecke verlief bis nach Kloster und zurück.

Für die Nordic-Walker und Wanderer standen auf den gleichen Routen Distanzen von 9,5-Kilometer und 3,5-Kilometer zur Auswahl. Für die Kinder betrug die Strecke zwei Kilometer. Der TSV Saalburg möchte sich bei allen Organisatoren, Helfern und Sponsoren bedanken sowie bei allen Aktiven, die den Weg nach Saalburg fanden.

Constanze Nestmann zog ein zufriedenes Fazit: „Es war eine gelungene Veranstaltung. Alle Teilnehmer hatten einen tollen Lauf und haben uns versichert, wie schön es war und dass sie sich freuen, nächstes Jahr wiederzukommen.“