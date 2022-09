Pößneck. Nach der Partie gegen den VfB 09 Pößneck war Thomas Hurt guter Dinge und erinnerte sich zudem an längst vergangene Tage seiner Fußball-Vita. Wie sich das eigentliche Spiel in der Landesklasse am Sonnabend gestaltete und was der Chemiker dazu zu sagen hatte, erfahren Sie indes hier...