Jonas Gruber (im Fahrzeug) wird von seinem Vater Jens Gottschalk-Gruber fotografiert. Auch er wird am Samstag in das Geschehen auf dem Festplatz in Hermsdorf eingreifen, wenn der ADAC Hessen-Thüringen zusammen mit dem gastgebenden MC „Holzland" Hermsdorfer Kreuz einen Endlauf im Kart-Slalom austragen wird.