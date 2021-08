Kicker der TSG Remschütz überraschen TSV und das ganze Dorf

Remschütz. Das Derby zwischen Remschütz und Bad Blankenburg endet am Ende doch noch unentschieden

„Man muss ja als Trainer immer optimistisch sein“, sagt Clemens Möller. Und lächelt. Aber im Kreisderby seiner TSG Bau Remschütz gegen den TSV Bad Blankenburg schwand nach dem 0:2-Rückstand wenige Minuten vor dem Spielende auch beim Trainer der Gastgeber etwas die Hoffnung. Dass es dann doch noch 2:2 nach 90 Minuten stand, „fühlte sich für uns natürlich wie ein Sieg an“, sagt Möller.

Denn die Remschützer kamen nur schwer in die Partie: „Uns fehlte der letzte Pass über weite Strecken der Partie“, schätzt Möller ein. Besser machte es der TSV in Hälfte eins: Nach der Balleroberung von Patrick Fiur an der Mittellinie gegen Philipp Ensenbach und dessen guter Diagonalpass in Richtung der linken Strafraumseite traf Nick Wipprecht (29.) eiskalt zum 0:1.

In der nahezu ausgeglichenen ersten Spielhälfte besaßen beide Mannschaften noch einige Gelegenheiten etwas am Spielstand ändern zu können. Aber vor der Torlinie fehlte im entscheidenden Moment die letzte Präzision oder die letzte Entschlossenheit. Und so schien für die Gastgeber nach dem nur knappen Rückstand noch alles möglich.

Doch die Gastgeber vermissten in dieser Begegnung vornehmlich für die Offensive Stürmer Robin Ensenbach, der nach einem Muskelfaserriss am ersten Spieltag wohl noch etwas länger ausfallen wird. Insofern war die Durchschlagskraft nach vorn nicht so wie erhofft, Die Gastgeber mühten sich, fanden aber keine Lücke gegen die bis dahin hellwache TSV-Defensive.

Dann das 2:0 für die Gäste, das wie eine Vorentscheidung aussah: Philipp Vofrei eroberte den Ball energisch im Strafraum und passte mit Übersicht in die Mitte, wo der mustergültige Querpass zum 0:2 durch Patrick Röser veredelt wurde (84.). „Im Unterbewusstsein“, räumt Möller ein, „hatte sich das ganze Dorf da schon mit der Niederlage angefreundet.“

Doch als postwendend, nur eine Minute später, nach einer Fehlerkette in der TSV-Abwehr durch Christopher Kästner der Anschluss gelang, bekamen auch die Remschützer förmlich die zweite Luft und warfen alles nach vorn. Selbst TSG-Torhüter Denis Kazmierczak tauchte im TSV-Strafraum auf; Er löffelte dort nach einem miserabel verteidigten Einwurf den finalen Ball an den langen Pfosten, wo das Spielobjekt erneut durch Christopher Kästner über die Linie bugsiert wurde (90.).

Das Remis war vor allem für die Gastgeber gut für die Moral. Und zeigte dem Kaulsdorfer Trainer Louis Rochler, der die Partie am Spielfeldrand verfolgte, dass man die Rand-Saalfelder auch beim bevorstehenden Derby in Kaulsdorf (Freitag ab 18 Uhr) bis zum Ende nicht unterschätzen darf.