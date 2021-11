Klarer Sieg des FC Einheit Rudolstadt nach dem Geburtstag

Rudolstadt. Der FC Einheit Rudolstadt fährt in der Oberliga souverän einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Merseburg ein

Natürlich war ein Heimsieg der Grün-Gelben wenige Tage nach dem 71. Vereinsgeburtstag gegen den 1. FC Merseburg eingeplant, aber die Partie wurde auch in Anbetrachts des spielstarken Kaders des Tabellenschlusslichts kein Selbstläufer. Auch wenn der FC Einheit in beiden Halbzeiten zu frühen Toren kam. Doch die Rudolstädter verpassten es, schon viel früher für klare Verhältnisse zu sorgen. Es habe bei seiner Mannschaft an der letzten Konsequenz gefehlt, kritisierte Holger Jähnisch bei aller Freude über den siebten Sieg im 13. Spiel vor allem die Verwertung der Möglichkeiten.

Die Gastgeber begannen konzentriert und bereits nach 13 Minuten kann bei einem Durcheinander im Strafraum der Gäste die Merseburger Abwehr nicht klären. Sven Rupprecht platziert die Kugel aus zehn Metern im unteren linken Eck (13.).

In der Zeit danach besaßen erneut Rupprecht (14.) und auch noch einmal Kaiser (16.) Chancen, das Resultat weiter in die Höhe zu schrauben. Das gelang nicht und so kam der Gast allmählich besser ins Match. Das sah auch der zum Merseburger Trainerteam gehörende Andrè Jäntsch so: „Das frühe 0:1 war ein Nackenschlag für uns. Wir sind dann aber recht gut ins Spiel gekommen.“ Nach 34 Minuten kam auch das Tabellenschlusslicht zur ersten Einschussmöglichkeit.

Dann der „Riese“ des Spiels für den wie immer kampf- und laufstarken Benjamin Bahner, der keinem Zweikampf aus dem Wege ging. Er hatte plötzlich im Strafraum völlig freie Bahn und auf der Torlinie stand im linken Eck nur noch ein Gästespieler. Doch ausgerechnet dorthin zielte der sonst so treffsichere Angreifer und Merseburg entging kurz vor dem Halbzeitzeichen (41.) einem weiteren Gegentor.

„Nach der Pause kommen wir gut heraus und gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten dann sogar die Chancen zum Ausgleich. Doch die nutzen wir nicht und fangen dann das zweite Tor“, beschreibt Jäntsch die Situation der ersten elf Minuten nach Wiederbeginn. In der parierte Bresemann einen Schuss aufs kurze Eck mit einer hervorragenden Tat (51.) und da fiel auch das 2:0. Nach einem Fehler des Tabellenletzten bediente Rupprecht den mitgelaufenen Maximilian Schlegel und dieser traf direkt aus freier Position (56.).

Dieser Treffer kratzte an der Moral der Sachsen-Anhaltiner. Er habe den Rest des Spiels seiner Mannschaft kaputt gemacht, befand Jäntsch. Bei Rudolstädter Chancen von Schlegel (66.) und Bahner (74., 76.) – er hätte wohl an diesem Tag auch in drei Spielen kein Tor erzielt – lagen weitere Tore in der Luft. Erst Niels Noak traf noch. Er setzte klug seinen Körper ein, hatte freie Bahn und versenkte die Kugel aus elf Metern im Kasten der Gäste (84.). Fast wäre dem 20-Jährigen in der Schlussminute noch der vierte Treffer gelungen.