Koseltaler wollen zurück in die Erfolgsspur

Bad Lobenstein. In der Fußball-Landesklasse empfängt der VfR Bad Lobenstein den FC Motor Zeulenroda.

Der VfR Bad Lobenstein hat am Samstag direkt die Gelegenheit, auf dem heimischen Kunstrasenplatz wieder in die Spur zu kommen. Die Niederlage gegen die Schottianer aus Jena am vergangenen Wochenende (1:3) war ärgerlich, doch Trübsal will der aktuelle Tabellendritte in der Fußball-Landesklasse nicht blasen.

Fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Saalfeld, der beim 2:2 in Pößneck Punkte liegenließ, ist noch nicht das Ende der Hoffnungen für die Fußballer aus dem Saale-Orla-Kreis.

Zumal der nächste Gegner FC Motor Zeulenroda heißt. Jahrelang schwebte über diesem Spiel das Remis-Phantom und noch hat die Punkteteilung zwischen beiden Mannschaften mit sieben Unentschieden die Oberhand.

Zeulenroda verhindert Sturz ans Tabellenende

Doch im letzten Gastspiel von Motor in Bad Lobenstein hieß es 5:0 für die Koseltaler, in Zeulenroda gewann der VfR im letztjährigen September mit 3:0. Ein Selbstläufer wird es gegen den Tabellen-Elften dennoch nicht, die sich erst am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg gegen Kahla vor dem Sturz ans Tabellenende retteten.

Dabei lag das Team der BSG Chemie mit 1:0 in Front, doch Zeulenroda konnte die Partie drehen und dadurch mit neun Punkten den 11. Tabellenplatz sichern.

Die Motor-Kicker werden mit aller Macht versuchen, etwas Zählbares aus der Kurstadt mitzunehmen, zumal nach den vielen Verletzten auch noch Sebastian Mai mit seiner Sperre nach der fünften Verwarnung ausfällt. Schon deshalb braucht es auf Heimseite einen starken zwölften Mann auf den Tribünen, der die Mannschaft puscht.

Dabei finden die bereits gewohnten Corona-Regelungen ihre Anwendung. Kay Thieme aus Erfurt wird das Spiel leiten. Ursprünglich sollte bereits um 11.30 Uhr das Kreisoberliga-Spiel zwischen der SG VfR Bad Lobenstein II und der SG Union Isserstedt erfolgen. Die SG zog jedoch vor Ligastart ihre Mannschaft zurück.

VfR Bad Lobenstein - FC Motor Zeulenroda, Samstag, 14 Uhr