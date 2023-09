Kreisliga Jena-Saale-Orla, Staffel B: Neustadt II neuer Tabellenführer

Hirschberg . Orlatal II gelingt indes der Befreiungsschlag

Uwe Friedel

FSV Hirschberg – SG TSV 1860 Ranis 0:1 (0:0)

Die Burgstädter hatten vor der Pause gegen tiefstehende Saalestädter mehr vom Spiel und kamen zu guten Abschlüssen, die aber zu ungenau waren oder Torwart Groh gab sich keine Blöße. Erst kurz nach dem Wechsel konnten sie sich belohnen, als Lindig mit einem Solo das 0:1 und damit das Tor des Tages erzielte. Danach wurde die Heimelf offensiver und mutiger, konnte aber gute Ansätze nicht verwerten. Auf der anderen Seite verpasste Lindig die Vorentscheidung. So war die Partie bis zum Schluss spannend und der FSV warf alles nach vorn, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Insgesamt geht der Sieg der Burgstädter in Ordnung, doch auch ein Remis wäre nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit für die Petzold-Elf möglich gewesen.

SV Gräfenwarth – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 0:4 (0:2)

Gräfenwarth. Mit einem verdienten Sieg verdrängten die Neustädter die Gräfenwarther von der Tabellenspitze. Die Heimelf konnte die personellen Ausfälle nicht kompensieren und geriet durch Talabidi früh in Rückstand. In der Folge hatten die Blau-Weißen mehr vom Spiel, doch der SVG verlegte sich aufs Kontern und verpasste mit der besten Chance durch Yamnych den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Opel per Foulstrafstoß für die cleveren Gäste auf 0:2. Dennoch gaben sich die Platzherren nicht auf, mussten sich aber nach weiteren Gegentreffer von Weise und Käpnick endgültig geschlagen geben. Den Ehrentreffer vergab Yamnych, der an Torwart Mehlhos scheiterte.

TSV 1898 Oppurg – LSV 49 Oettersdorf 1:0 (1:0)

Oppurg. Schwer erkämpfter Sieg der Oppurger gegen eine gut dagegen haltende LSV-Mannschaft. Die Gäste standen kompakt, verteidigten gut, setzten gefährliche Nadelstiche und hätten durch Weber in Führung gehen können. Stattdessen erzielte Bockner per Kopf nach einer Ecke das 1:0. Danach verpassten Kießling und Vopel den Ausgleich, aber auch der TSV hatte gute Ansätze. Im zweiten Abschnitt schwanden bei beiden Teams die Kräfte, dennoch gab es beiderseits Möglichkeiten. Da die Platzherren bei zwei Topchancen die Entscheidung verpassten, war das Spiel bis zum Schluss spannend. Der kampfstarke LSV versuchte bis zum Schluß alles, aber Kießling ließ den Ausgleich liegen, so dass die Platzherren drei Punkte bejubeln konnten.

Bodelwitzer SV – FSV Orlatal Langenorla II 1:7 (1:5)

Bodelwitz. Im Kellerduell der beiden punktlosen Teams gelang den Gästen vor 133 Zuschauern mit dem ersten Dreier der Befreiungsschlag. Das der Sieg am Ende so deutlich ausfiel, war nicht zu erwarten. Die erste Chance in diesem Derby hatte zwar Bodelwitz durch Wetzel, doch danach bestimmten die Orlataler die Szenerie und machten nach Toren von Röser (3), Haj Salim und Patzer bei einem Gegentreffer zum 1:4 von Schönijahn per Freistoß bis zur Pause bereits alles klar. Im zweiten Abschnitt passierte vor beiden Toren zunächst nicht mehr viel. Lediglich Dorausch sorgte mit seinem Doppelschlag kurz vor Schluss noch einmal für Höhepunkte.

Frauen Kreisklasse HofSG Berg/Tanna – TSV Plankenfels II 2:2 (0:2)

Tiefengrün. Nach dem Auftaktsieg musste sich die Spielgemeinschaft im ersten Heimspiel mit einer Punkteteilung begnügen, die aber insgesamt leistungsgerecht war. Die Gäste waren in der 1. Halbzeit das bessere Team und lagen durch zwei Distanzschüsse mit 0:2 in Führung. Doch die Goj-Elf gab nicht auf, zeigte eine tolle Moral und konnte sich im zweiten Abschnitt immer mehr Vorteile und Chancen erarbeiten. Nachdem Franziska Hofmann nach einer Ecke den Anschluss erzielte, war es Leonie Schmidt, die fünf Minuten vor Schluß mit einem Schuss in den Winkel den verdienten Ausgleich erzielte. Fast hätte es noch zum Siegtreffer gereicht, doch Johanna Picker verfehlte knapp das Tor.