Jena. Nach fünfjähriger Pause werden die Ringer des KSC Motor Jena am Samstag erstmals wieder einen Heimkampf austragen: Was Trainer Uwe Böhm zu der Renaissance in Sachen Ringen in der Saalestadt zu sagen hat und was er über den Gegner Gelenau II/Chemnitz weiß, erfahren Sie alles hier….