„Lödla crosst“ macht sich wieder einen Namen

Rödigen. Spannende Rennen im Crosslauf und mit dem Mountainbike durch den Lödlaer Forst. Starter aus dem Erzgebirge besonders erfolgreich.

238 ehrgeizige Finisher zählte die sechste Auflage von „Lödla crosst“. Der SV Lerchenberg Altenburg, Aufbau Altenburg und die Gemeinde Lödla hatten wieder eine reibungslose Veranstaltung organisiert. Los legten die Jüngsten mit dem Zwei-Kilometer-Crosslauf.

Den Gesamtlauf und die Kreisjugendspiele dominierte Aaron Fischer (AK U18) in 8:37,5 Minuten vom SV Lerchenberg Altenburg. Constantin Hilke (U16) vom 1. SV Gera musste sich in 9:30,8 Minuten mit Platz drei zufrieden geben, verlor auch im internen Familienduell mit seiner Schwester Sandrine Hilke, die in der Altersklasse U18 in 9:17,8 Minuten mit über einer Minute Vorsprung ins Ziel kam.

Kurz nach 12 Uhr verließen die Mountainbiker ihre Fahrrad-Rollentrainer, um sich an der Startlinie zum „Lödla crosst 2023“ einzufinden. Nach XCO-Gesamtplatzierung wurde die Startaufstellung der 108 Starter festgelegt. In der U9 gewann Ole Klingsporn (LoonyTuns Juniorteam) die Zwei-Kilometer-Distanz in 8:41,0 min wie auch Lena Möckel (WU 9), die mit fast eineinhalb Minuten Vorsprung vor ihrer Teamkameradin Alma Weise (12:04,3 min, beide RSV Erzgebirge) ins Ziel kam. In der U11 setzte sich Lian Bönisch nach fünf Kilometern in 11:34,2 Minuten mit zwei Sekunden Vorsprung vor Moritz Müller und fünf Sekunden vor Pepe Reißmüller durch. Emmi Leonhardt (11:44,0/U11) vom gleichen Verein stahl ihren Kontrahentinnen mit drei Minuten Vorsprung deutlich die Show.

Nicht weniger spannend verlief der Wettbewerb zwischen den Platzierten der U13 durch den Lödlaer Forst. Karl Düring (Dresdner SC 1898) kam nach etwa 9 km und in 26:02,8 Minuten als Erster vor Mark Hohenhausen (26:12,1) sowie Leopold Fassler (26:23,5/beide RSV Erzgebirge) ins Ziel. Frieda Hornschuh (U13/RSC Waltershausen-Gotha) erlangte in 30:59,1 Minuten und eineinhalb Minuten Vorsprung deutlich Platz eins gegenüber Silvie Gräßler (RSV Schwarzenberg). Auch Amandine Jakob (27:00 Min, U15) vom RSV Waltershausen-Gotha fuhr beim AWA-Bikecup nach 9 km auf der anspruchsvollen Strecke zwischen Rödigen und Lödla fünf Minuten gegenüber den Platzierten heraus.

18 Kilometer absolvierten die Lizenzfahrer im Anschluss, welches Tobias Schreiber (White – Rock) in 47:11,8 Minuten für sich entscheiden konnte. Gerade einmal zehn Minuten mehr benötigte Jonas Dicty (57:18,3) vom Team Lucky Bike beim etwa 23 km langen Jedermannrennen und war damit letzter Gewinner des Wettkampftages.