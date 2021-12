Matthias Weißbrodt zum Aufstieg der Weimarer Ingenieure: „Das ist einfach ideal“

Jena. Die Weimarer Ingenieure sind künftig in der ersten und zweiten Triathlon-Bundesliga vertreten – sieben davon gehören auch zum Triathlon Jena e.V.

Natürlich war Matthias Weißbrodt am Sonnabend in Würzburg. Natürlich wollt er sich als stellvertretender Präsident des Thüringer Triathlon-Verbandes (TTV) das Aufstiegsrennen zwischen dem SV Würzburg 05 (zweite Bundesliga Süd) und den Weimarer Ingenieuren (zweite Bundesliga Nord) nicht entgehen lassen. Er wollte dabei sein, ja ganz nah dran, wenn den Triathleten aus der Klassikerstadt womöglich der Sprung in die Bundesliga gelingt...

„Ich war sehr optimistisch. Ich hatte da einfach dieses Gefühl, das mir gesagt hat, dass sie das schaffen werden“, sagt Matthias Weißbrodt.

Letztendlich haben ihn sein Optimismus und auch sein, nun ja, Bauchgefühl nicht getäuscht, schließlich konnten die Weimarer Ingenieure das Aufstiegsduell für sich entscheiden. Doch damit nicht genug – auch die zweite Mannschaft in Sachen Triathlon aus der Stadt von Goethe, Schiller, Herder und Liszt wird nun künftig eine Klasse höher antreten, da ihr der Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga gelang und sie durch den Aufstieg der ersten Mannschaft auch aufrücken darf. „Ein Team in der Bundesliga und eines in der zweiten – das ist einfach nur ideal; das ist die beste Konstellation die es gibt, denn so kann man die jungen Talente gezielt einsetzen; je nachdem, welche Anforderungen ein Rennen mit sich bringt“, sagt Matthias Weißbrodt.

Dass das Team aus Weimar künftig im Oberhaus mitmischt, sei letztendlich auch das Ergebnis einer guten Organisation und eines fähigen Managements, betont Matthias Weißbrodt, der mit seinen Worten in erster Linie auf die Verdienste von Landestrainer Tom Eismann und Manager Folker Schwesinger verweist. Ihnen sei es gelungen, viele junge Talente aus dem Freistaat in Weimar zu versammeln.

„Seit ein paar Jahren ist man sich in Thüringen im Klaren darüber, dass es kein Verein schaffen wird, im Alleingang eine Mannschaft zu stellen, der der Sprung in die Bundesliga gelingt; stattdessen hat man im Männer und auch im Frauenbereich die Kräfte der Thüringer Vereine gebündelt“, erinnert Matthias Weißbrodt. Bei den Männern habe man sich damals für Weimar entschieden, da das Team in der zweiten Bundesliga antrat und zudem über die besten Strukturen verfügte; bei den Frauen wurde indes ein Team Thüringen ins Leben gerufen, bei dessen Gründung der LTV Erfurt und der Triathlon Jena e.V. federführend waren. Mittlerweile ist auch das Dresdner Spitzen Triathlon Team als Kooperationspartner mit von der Partie. „Gerade im Männerbereich mangelt es in Thüringen nicht an Talenten, die nur darauf gewartet haben, sich in den höchsten Sphären beweisen zu können, da sie dergleichen für ihre Entwicklung benötigen. Da führt nun einmal kein Weg an der Bundesliga vorbei“, betont der Vizepräsident, der mit seinem nächsten Atemzug betont: „Es ist ja nun gelungen.“

Matthias Weißbrodt ist jedoch nicht nur der stellvertretende Vizepräsident des Thüringer Triathlon-Verbandes, sondern auch im Vorstand des Triathlon Jena e.V. tätig – und daher freut es ihn naturgemäß ungemein, dass mit Theo Sonnenberg, Theo Popp, Philipp Leiteritz, Aaron Hüter sowie Aljoscha Willgosch, Henry Beck und Alexander Kull sieben Triathleten des Jenaer Vereins künftig in der ersten und der zweiten Bundesliga antreten werden. Manche mit einem Erststartrecht für Weimar ausgestattet, andere mit einem Erststartrecht für Jena…

Ach ja, Matthias Weißbrodt war natürlich nicht nur in offizieller Mission in Würzburg, „sondern auch als begeisterter Unterstützer des Projekts“.