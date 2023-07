Mit Judo ins zweite Leben

Gera. Im Interview der Woche spricht Lothar Schertel über seine Erfolge auf der Tatami und den WM-Traum von Abu Dhabi.

Lothar Schertel ist überpünktlich, sitzt schon im Café auf dem Geraer Marktplatz, der Hitze wegen in bequemen Sportsachen. Sein Händedruck ist kraftvoll – der Kampfsportler lässt grüßen. Vor sich hat der 75-Jährige seinen Judo-Pass liegen, in dem roten Heftchen stehen die Erfolge bei internationalen Veteranen-Meisterschaften.

Wie fangen wir an? Sprechen wir über das Naheliegende, Ihre beiden Medaillen bei der Veteranen-WM in Slowenien.

Ja, zwei Medaillen habe ich mit nach Hause gebracht. Mit Deutschland zwei sind wir in der Mannschaftswertung Dritter geworden, weil ich zum Trainerstab zählte, habe ich auch die Bronzemedaille bekommen. Und im Limit bis neunzig Kilo bin ich EM-Dritter geworden.

Zufrieden damit, oder sollte es Gold oder Silber werden?

Ich bin sehr zufrieden, weil ich lange nicht trainieren konnte, krank war und nicht optimal vorbereitet zur EM gefahren bin. Aber ich wollte mich den Gegnern stellen, auf die Tatami gehen – darum geht es doch im Sport, sich stellen, sich beweisen, kämpfen.

Sie sind eine Kämpfernatur, lieben Judo, doch es vergingen Jahrzehnte, bis Sie wieder einen Uchi-mata ausführen konnten.

Haben Sie geraten? Das ist in der Tat mein Lieblingswurf.

Ippon für mich mit viel Fortune. Aber wir kommen vom Eigentlichen ab.

Ja, wie fange ich an. Judo war mein Sport als ich jung war, ohne dass ich große Erfolge erzielt hätte. Aber ich war mit Eifer dabei und wollte es zum SC Hoppegarten nach Berlin schaffen. Turniere im Bezirk Gera habe ich bestritten, dann kam die Armeezeit dazwischen – und ein schwerer Unfall, der alles änderte. Ich war halbseitig gelähmt, habe sehr lange gebraucht, um einigermaßen auf die Beine zu kommen.

An Judo war nicht zu denken?

Beruflich musste es vorwärts gehen, das stand im Vordergrund. Ich bin gelernter Maschinenbauer, mein Vater hatte einen eigenen Betrieb, den hätte ich übernehmen sollen, er wurde aber Anfang der 1970er-Jahre enteignet. Ich war bei den Verkehrsbetrieben und bin 21 Jahre auch Straßenbahn gefahren, sozusagen im zweiten Arbeitsverhältnis.

Und all die Jahre kein Judo?

Ich hatte mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen. Ich hatte auf 130 Kilo zugelegt, war kurzatmig – ganz schön im Eimer. Wer weiß, wie lange ich es noch gemacht hätte.

Wie ging es weiter?

Eines Tages traf ich meine Sportkameraden vom Judo und sie überredeten mich: Lothi, komm doch mal zum Training nach Harpersdorf. Du musst was tun. Recht hatten die Jungs – und ich bin auf die Matte getappt. Nach und nach habe ich mich wieder gefangen. Ich habe meine Gewohnheiten geändert, die Ernährung komplett umgestellt. Trainiert, auf der Matte und im Fitnessstudio. Zwanzig Kilo habe ich abgenommen, konnte mich wieder leiden – und so langsam bin ich wieder ein Athlet geworden, hab mich im Spiegel wieder sehen können.

Die Griffe saßen wieder?

Als Gelb-Gurt habe ich angefangen, inzwischen trage ich den dritten Dan, hab alle Prüfungen mit Bravour bestanden. Doch eins ist auch klar, ohne Volkmar Schaller, Dirk Haas und Torsten Heilmann hätte ich es nicht geschafft. Judo hat mir ein zweites Leben gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie das schreiben können. Am liebsten würde ich auf der Tatami mein Ende finden.

Im zweiten Leben, da heimsten Sie bei den Veteranen eine Medaille nach der anderen ein.

Das macht mich schon stolz. 2015 war ich bei der Weltmeisterschaft in Amsterdam das erste Mal dabei, 2016 habe ich meine erste Medaille gewonnen. WM-Silber. Seither bekommt jede Medaille zu Hause einen Platz an der Wand.

Sie werden das ja auch kennen, nicht immer hat man zu dem Lust, was man gerade tun muss oder glaubt, tun zu müssen.

Auch ich frage mich an manchen Tagen: geh ich zum Training, oder nicht? Dann werfe ich einen Blick auf meine Medaillen-Wand und bin so gut wie in Harpersdorf. Doch es sind ja nicht nur die Medaillen, auch die Sport-Freundschaften, die entstehen, das Netzwerk, das wir inzwischen haben, das bereichert ungemein. Die Titelkämpfe in Mexiko oder auf Sardinien – das waren ganz besondere Erlebnisse.

Eine besondere WM-Reise soll es im Herbst noch geben?

Die WM ist in Abu Dhabi, da zu kämpfen, Land und Leute zu sehen, das ist ein Traum. Dafür versuche ich von der 90er-Gewichtsklasse auf 81 kg abzutrainieren, werde Laufen, Radfahren, Athletik machen und auf die Matte gehen.

Abu Dhabi soll der sportliche Abschluss werden?

Da fragen Sie mich was. Eigentlich sage ich nach jedem Wettkampf, das war der letzte. Doch dann überreden mich die Mannschaftskameraden und kriegen mich meist rum. Doch nach Abu Dhabi soll es international nicht mehr weitergehen. Auf die Matte gehe ich natürlich weiter. Ich bin Kindertrainer im Verein, das bin ich genauso gern wie ich Kämpfer bin.