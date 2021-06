Moßbachs Fußballer testen im großen Stile

Moßbach. Am Mittwoch empfängt der SV Moßbach in einem Vorbereitungsspiel die Bundesligajunioren des FC Carl Zeiss Jena.

Ein laut Trainer Jens Herzog „außergewöhnliches Testspiel gegen einen großen Namen“ erwartet den SV Moßbach am Mittwoch. Um 18.30 Uhr ist auf der heimischen Sportanlage die A-Junioren-Bundesligamannschaft des FC Carl Zeiss Jena zu Gast.

Der Kontakt mit der U19-Auswahl des FCC entstand über deren Co-Trainer Mike Knopf, der in der Region kein Unbekannter ist. „Nach vier Wochen Mannschaftstraining ist es eine Grundlagen-, aber auch Willensschulung für uns. Solche Spiele hat man nicht oft und wir wollen unser Bestes geben, auch wenn ein paar Spieler urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlen werden“, sagt Jens Herzog.

Ab der kommenden Woche will er mit seinem Team in die intensive Saisonvorbereitung starten. Dazu gehören mehrere Trainingseinheiten die Woche sowie weitere Testspiele. Karten für die Begegnung gegen Jena gibt es an der Abendkasse.