Neue Spielform kommt in Arnstadt bei Kindern wie Eltern gut an

Arnstadt. Mehr als 350 Tore fielen beim Nachwuchs-Turnier des KFA Mittelthüringen in Arnstadt. Der neue Modus begeistert.

Der DFB-Jugendbundestag hat es beschlossen. Ab der Saison 2024/25 wird es von den Bambini bis zu den E-Junioren neue Spielformen geben. Kleinere Felder, weniger Spieler, mehr Tore. Mit dem Ziel, die fußballerische Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes zu fördern, hält der Kinderfußball auch auf den Plätzen des KFA Mittelthüringen Einzug.

Um die Vereine und ihre Mannschaften auf die neuen Spielformen vorzubereiten, gab es das 2. Kinderfußball-Festival in Kooperation mit dem SV 09 Arnstadt. Bereits die erste Auflage am Weltkindertag im Jahr 2021 in Weimar war ein voller Erfolg. 14 Mannschaften aus den Vereinen FC Saalfeld, SG Pfiffelbach/Zottelstedt, SG Einheit Rudolstadt, TSV Kromsdorf, SC 03 Weimar, FSV Großbreitenbach und vom Gastgeber waren dabei. Besonders erfreulich war, dass es auch in diesem Turnier Mannschaften gab, die das erste Mal dabei waren und die sich mit Turnierende begeistert zeigten vom neuen Spielkonzept.

Über eine Stunde reine Spielzeit

Auf dem Feld galt es für die jungen Kicker, neun Spiele mit einer Spielzeit von jeweils sieben Minuten zu absolvieren. So hatten alle Teams über eine Stunde reine Spielzeit. Besonders gegen Ende des Turniers merkte man den Spielern die Ermüdung an. Im Gegensatz zu einem Spiel auf Kleinfeld sind alle Spieler über die gesamte Spielzeit aktiv und haben kaum eine Möglichkeit, sich auszuruhen. Zahlreiche Eins-gegen-Eins-Situationen und viele Tore machten nicht nur die Spieler auf dem Feld glücklich. Auch die zahlreich mitgereisten Eltern und Großeltern zeigten sich begeistert. Im gesamten Turnierverlauf sahen alle Beteiligten etwa 350 Tore, wobei die Ergebnisse bei dieser Turnierform keine Rolle spielen und nicht festgehalten werden.

Als es zum gemeinsamen Turnierabschluss vom Gastgeber für jedes Team noch eine Tüte Gummibärchen gab, war der Tag endgültig perfekt. Ein Dank der Organisatoren ging an den SV 09 Arnstadt. Dafür gab es vom KFA Mittelthüringen vier nagelneue Kinderfußball-Tore von Bazooka überreicht.