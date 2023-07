Neustadt und Hirschberg in blendender Frühform

Schleiz. So verliefen Fußball-Testspiele der hiesigen Kreisoberligisten, Landesligisten und Landesklässler sowie in der Kreisliga.

Testspiele: FSV Schleiz II - VfB Pausa-Mühltroff 13:1 (8:0)

Offiziell war Kreisoberligist Schleiz II angesetzt, aber fast nur aus Akteuren aus dem Landesligakader bestand die FSV-Mannschaft, die dem künftigen Vogtlandligisten keine Chance ließ. Die vom Anstoß weg druckvoll agierenden Rennstädter legten früh den Grundstein. Erfolgreichster Torschütze war Pohl mit 5 Treffern. Jeweils zweifach trafen Hoyer, Lailach und Marciano Sa. Die weiteren FSV-Tore erzielten Amel Nukovic, der den Torreigen in der 7. Minute eröffnete, und Adrian George. Für die Gäste erzielte Flach den Ehrentreffer.

SV Blau-Weiß Niederpöllnitz – FSV Schleiz 1:3 (1:1)

In dieser Partie sollte offiziell die Schleizer Erste antreten, doch die Aufstellung entsprach eher der zweiten FSV-Mannschaft, ergänzt mit ein paar Akteuren aus dem Landesligakader. Asmir Nukovic erzielte in der 35. Minute die Gäste-Führung, die nur drei Minuten später der Absteiger aus der Landesklasse durch Preller egalisierte. Im zweiten Abschnitt hatten die Rennstädter mehr zuzusetzen und sicherten sich durch die Zugänge Nietsch (SG FC Motor Zeulenroda) und Fritz (SG Möschlitz) den verdienten Erfolg.

FC Chemie Triptis – SV Blau-Weiß Neustadt 0:11 (0:4)

Obwohl sich die Chemiker nach Kräften wehrten, hatten sie gegen den künftigen Landesligisten keine Chance. Neustadt profitierte oft von leichtfertigen Ballverlusten und bestrafte diese. Der im zweiten Abschnitt im Chemie-Tor stehende Voigtmann parierte noch einen Strafstoß. Bester Torschütze auf Neustädter Seite war Moses Walther mit drei Treffern, zweifach traf Elia-Abraham Walther. Die weiteren Tore erzielten Josia-Levi Walther, Grau, Maxim Engler, Wittwer, Seidel und die Triptiser per Eigentor.

Das Spiel 1. FC Ranch Plauen – SG SV Grün-Weiß Tanna ist ausgefallen.

ZV Feilitsch – FSV Hirschberg 1:2 (0:0)

Der robust agierende oberfränkische Kreisligist kam besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde stellte sich der FSV auf die Spielweise ein, aber die Abschlüsse waren zunächst ausbaufähig. Die Führung durch Eck konnte zwar die Heimelf durch Scheibel ausgleichen, doch Naumann belohnte die gute Mannschaftsleistung mit dem Siegtreffer.

FSV Hirschberg – SV Coschütz 4:1 (1:1)

Und noch ein verdienter Sieg der Hirschberger, die sich im Verlauf der Partie Chancenvorteile erarbeiteten. Die frühe Führung der Petzold-Elf erzielte Wondra. Der FSV in der Folge mit den besseren Ansätzen in der Offensive, Mohr ließ zwei Großchancen liegen. Stattdessen fiel der Ausgleich für die in der 2. Kreisliga Vogtland spielenden Gäste durch Rossig. Die Saalestädter hatten im zweiten Abschnitt mehr zuzusetzen, untermauerten ihre gute Frühform und schossen durch Abdullah, Rausch und Mahmood einen klaren Sieg heraus.

FSV Orlatal Langenorla II – TSG Kaulsdorf 0:5 (0:3)

Im Duell zweier Kreisligisten waren die Gäste cleverer. Der FSV, künftig von Philipp Näther trainiert, hatte in seinem ersten Testspiel vor der Pause viel ausprobiert, was sich in den Abläufen bemerkbar machte. Die Lücken nutzte Kausldorf durch Piastowski, Esefeld und Jahn zur Halbzeitführung. Im zweiten Abschnitt stellte die Näther-Elf um, doch es traf nur Kaulsdorf durch Jahn und Schilling.

SG TSV 1860 Ranis II – LSV 49 Oettersdorf 5:2 (2:1)

Mit einer klaren Niederlage startete Oettersdorf in die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison. Dabei begann es für den LSV vielversprechend, Zölsmann erzielte die Führung. Doch Ranis ließ sich davon nicht beeindrucken, schoss durch den Doppelpack von Paul Pfaffendorf, Erik Pfaffendorf, Laatz und Wachter eine klare Führung heraus. Für die Gäste gestaltete Seifert das Ergebnis zwischendurch freundlicher.

TSV 1898 Oppurg – FC Einheit Rudolstadt II 7:4 (3:1)

In einem offenen Schlagabtausch konnte sich die Rudat-Elf durchsetzen, die nach einer halben Stunde durch Rein, Pernt und Rödiger mit 3:0 führte. Häußer und Messany machten die Partie wieder spannend. Rein erhöhte per Strafstoß, ehe Messany erneut den Anschluss herstellte. Doch Bockner, Rein und Pernt sorgten für die Entscheidung. Zwischendurch war es erneut Messany, der für eine Resultatsverbesserung sorgte.

Blitzturnier beim SV St. Gangloff 1990 mit SV Blau-Weiß Neustadt I und II

Beim Blitzturnier des SV St. Gangloff 1990 nahmen die erste und zweite Mannschaft vom SV Blau-Weiß Neustadt sowie der in der Kreisliga, Staffel A spielende Gastgeber teil. Im Modus Jeder gegen Jeden setzte sich erwartungsgemäß der Landesligist mit zwei Siegen durch. Gegen St. Gangloff langte es zu einem knappen 1:0 und im internen Duell behielt die Erste gegen die Zweite mit 3:0 die Oberhand. 1:1 Unentschieden ging die Partie zwischen St. Gangloff und Neustadt II aus. Ullrich brachte die Holzländer in Führung, die Köhler ausglich.