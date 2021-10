Neustadts Trainer Grüttner mit Personalsorgen

Ein Zwätzener in der Neustädter Zange: Auch in Greiz wollen die Orlastädter ihren guten Lauf fortsetzen. (Archivfoto)

Neustadt/Orla. Fußball-Landesklasse: Greiz empfängt die Blau-Weißen aus Neustadt. Der Gast ist leicht favorisiert.

Vor fast fünf Jahren hatten die Blau-Weißen ihren letzten Auftritt auf dem Kunstrasen in Greiz. Damals ging die Erste als glücklicher 3:2-Sieger vom Platz. Zurück im Jetzt empfängt der Gastgeber 1. FC Greiz als Tabellenelfter den Tabellenfünften aus Neustadt. Bis auf ein Remis am 3. Spieltag gegen Niederpöllnitz blieben die Schützlinge von Trainer Martin Donath in heimischen Gefilden punktlos. Traditionell sind die Residenzstädter ein spielstarkes Team, was sich in dieser Saison noch zu wenig zeigt. Die Defensive könnte hierfür ein Grund sein.

24 Gegentreffer sind zu viel des Guten. Zuletzt viermal in Folge gingen die Greizer als Unterlegene vom Platz und für Trainer Martin Donath wird es Zeit, die Negativserie zu stoppen. Nicht nach Meinung der Orlastädter.

Nach zuletzt guten Leistungen sind die Grüttner-Schützlinge favorisiert. Der Trainer hat für die Partie allerdings arge Besetzungsprobleme. Gleich fünf Startspieler fehlen. „Alle Spieler werden bis an die Grenzen gehen müssen, um etwas Zählbares aus Greiz mitzunehmen. Auf alle Fälle brauchen unsere Jungs Unterstützung von der Seite“, sagt René Grüttner und hofft auf die mitreisenden Fans. Die Partie wird geleitet von Marvin Jonczyk.

1. FC Greiz – BW Neustadt (Orla), Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen Tempelwald