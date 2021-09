Nur die HSG Saalfeld/Könitz war zufrieden

Bad Blankenburg. Der HSV Bad Blankenburg und die HSG Saalfeld/Könitz trennen sich im Test zur Saisoneröffnung 32:20 (18:10)

Der HSV Bad Blankenburg ist eine Woche vor dem Punktspielstart gegen den HSV Apolda noch lange nicht dort, wo ihn die Sportliche Leitung sehen möchte: „Ich bin gar nicht zufrieden“, sagte Tobias Jahn in der Halbzeitpause des gestrigen Testspieles gegen die HSG Saalfeld/Könitz. Da stand es zwar 18:10 für die Gastgeber, aber man muss auch nach der zweiten Halbzeit sagen: Es wurde nicht großartig besser. Und so endete die Partie, mit der beide Teams ihre Saison offiziell eröffneten, mit 32:20.

Klar, es war ein Testspiel. Und die Vorbereitung war durchwachsen beim Gastgeber. Dennoch hätte man unter den Zuschauern schon eine größere Dominanz des Viertligisten gegen den Thüringenliga-Aufsteiger erwartet. Nach den ersten 30 Minuten war so auch nur HSG-Coach Stefan Oertel zufrieden: „Absolut, wir sind gut dabei.“ Für die Akteure aus Saalfeld und Könitz war es jedes Mal ein akustisches Fest, wenn sie den Blankenburger Torhüter überwinden konnten.

Sebastian Brandt und in der zweiten Halbzeit Julius Rein stand wegen dem noch nicht funktionierenden Blankenburger Mittelblock mehr im Blickpunkt, als ihnen möglicherweise lieb war. „Jonas Bogatzki fehlt da doch noch an vielen Ecken und Enden“, räumt Jahn ein. Und das Zusammenspiel mit dem griechischen Neuzugang Orfeas Tsakalos funktionierte eben noch nicht so, wie man sich das vielleicht nach mehreren Wochen Vorbereitung schon vorstellte.

Apropos Zusammenspiel: Da hatte man den Eindruck, dass die Saalfelder da schon ein bisschen weiter als ihre Testspiel-Konkurrenten waren. Und dass, obwohl die HSG-Akteure erst Ende September ihr erstes Punktspiel absolvieren müssen. „Ich war aber vor allem mit der kämpferischen Leistung absolut zufrieden“, zollte Oertel nach der Partie seiner Truppe ein großes Lob. Man habe gesehen, dass man sich in den vergangene Spieln gut weiterentwickelt habe.

Und die Bad Blankenburger? „Es war ein guter Test für uns“, sagt Marcel Werner. Das Team habe die Vorgaben vornehmlich in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Dass es nicht noch deutlicher wurde, habe vor allem an der Chancenverwertung gelegen. Bedenken vor dem bevorstehenden Start in der Liga hat Werner nicht: „Das ist ein Derby gegen ein Team aus der gleichen Liga. Da wird auch die Einstellung eine ganz andere sein“, ist er überzeugt.

Unabhängig vom sportlichen Aspekt zeigte der gestrige Nachmittag aber auch, dass die beiden Vereine die Zusammenarbeit verstärken. Die B-Jugendlichen der JSG Bad Blankenburg/Saalfeld/Könitz bestritten so das Vorspiel gegen den HC Burgenland, verloren knapp mit 23:24 (12:10).