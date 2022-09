Oppurg siegt knapp im Spitzenspiel, Schleiz II weiter ohne Gegentor

Moßbach. Fußball: So liefen die Spiele in der Kreisoberliga, Kreisliga Staffel B und im Frauen-Pokal.

Am zweiten Spieltag gab es für Absteiger SV Moßbach in der Fußball-Kreisoberliga die erste Niederlage. Zuhause verlor das Team von Trainer Jens Herzog gegen Tabellenführer SV Rothenstein mit 1:4. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Peter Pribitny. Gegen den FSV Grün Weiß Stadtroda II setzte es für die Kreisoberliga-Fußballer des VfR Bad Lobenstein II eine 1:2 (1:0)-Niederlage. Im zweiten Saisonspiel gaben die Koseltaler dabei einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Beim Liganeuling dominierte der VfR auf dem Kunstrasenplatz einen Großteil der 90 Minuten, schaffte aber nur einen Treffer durch David Linke (35.). Die Grün Weißen beschränkten sich auf Konter, die ihnen letztlich den Sieg einbrachten. Ein Freistoßtor von Tizian Kraft (79.) und Eric Sebastian (82.) stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Statt der erhofften vier Punkte zum Auftakt, stehen die Koseltaler nun mit null Zählern im Tabellenkeller und sind in der kommenden Partie gegen Gleistal bereits unter Zugzwang.

FSV Orlatal Langenorla – SV Gleistal 1:1 (0:0)

Nach dem Auftaktsieg in Bad Lobenstein wollten die Orlataler zuhause den ersten Dreier einfahren. Am Ende musste sich die Reich-Elf mit einem Remis begnügen. Vor 115 Zuschauern war der FSV die spielbestimmende Mannschaft. Die Führung zur Pause wäre verdient gewesen, stattdessen wurde die Heimelf nach etwas mehr als einer Stunde kalt erwischt. Gleistals Müller köpfte in der 64. Minute die Führung. Die Platzherren belohnten sich mit dem verdienten Ausgleich durch Rosenberger, der in der 78. Minute goldrichtig stand.

SG SV Hermsdorf – FSV Schleiz II 0:1 (0:0)

Das Hauptaugenmerk der ersatzgeschwächten Schleizer Mannschaft lag in der Defensive und auf Konter. Diese Vorhaben waren in der 8. Minute erfolgreich, Löber unterlief ein Eigentor. Die Führung spielte dem FSV in die Karten. Hermsdorf drängte auf den Ausgleich, hatte die besseren Ansätze. So rettete im zweiten Abschnitt zweimal Broßmann in höchster Not und reagierte Torwart Funk stark. Auf der Gegenseite verpassten die Schleizer durch Asmir Nukovic die Entscheidung.

Frauen: SV Eintracht Eichigt - SV Grün-Weiß Tanna 0:11 (0:5)

In der Ausscheidungsrunde des Vogtlandpokals präsentierten sich die Tannaerinnen in Torlaune. Die Goj-Elf trat vom Anpfiff weg konzentriert auf. Vor allem im Mittelfeld glänzten Joan Bürger und Michelle Buse, die bereits in der 4. Minute den Torreigen eröffnete, im Spielverlauf selbst noch zwei weitere Tore erzielte und alle Treffer der fünffachen Torschützin Julia Weiss auflegte. Auch Joan Bürger konnte sich mit zwei Toren belohnen und bereitete den Treffer von Franziska Hofmann vor.

Kreisliga FSV Orlatal Langenorla II - SG SV Grün-Weiß Tanna 0:6 (0:1)

Die Grün-Weißen siegten verdient, doch die Höhe war nicht zu erwarten. In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit vielen intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Hopf erzielte die Gäste-Führung (29.) Von da an bekamen die Grün-Weißen das Spiel immer besser in den Griff. Als Fiebig mit einem Doppelpack (65., 72.) die Führung ausbaute, war eine Vorentscheidung gefallen. Schließlich schraubten ein Eigentor, Gebhardt und Rödel das Ergebnis in die Höhe.

SG TSV 1860 Ranis – FSV Hirschberg 0:0

Beide Mannschaften trennten sich in einem spannenden Spiel mit einer Punkteteilung. Dass es keine Tore gab, lag an beiden Teams, die jeweils einen Strafstoß nicht verwandeln konnten und an beiden Torhütern, die mit starken Paraden aufwarteten. Wöllner scheiterte vom Punkt an Keeper Jobst. Gegenüber Weber verhinderte mit toller Reaktion ebenfalls den Einschlag. Glück hatte Hirschbergs Keeper in der 65. Minute, als Krause einen Strafstoß übers Tor jagte.

SV Moßbach II – SG VfR Bad Lobenstein III 3:4 (3:1)

Die Gäste lagen zur Pause klar zurück, doch sie zeigten eine tolle Moral und konnten die Partie noch zu ihren Gunsten drehen. Die SG hatte den besseren Start und ging durch einen Sonntagsschuss von Pech früh in Führung. Aber die Wilfert-Elf zeigte sich nicht geschockt, war bis zur Halbzeit die dominierende Mannschaft, schien nach Toren von Beilschmidt, Wieduwilt und Fruth auf die Siegerstraße einzubiegen und hatte beste Chancen auf den vierten Treffer. Doch die Koseltaler stellten mit Anpfiff der zweiten Hälfte um und wurden immer stärker. Darauf fand der SVM keine Antwort und ließ sich durch Beckers Doppelpack und Goll den Sieg noch aus der Hand nehmen, der für die SG auf Grund der zweiten Hälfte verdient war.

LSV 49 Oettersdorf – SV Gräfenwarth 5:1 (1:0)

Zweiter Sieg der Oettersdorfer, die aber dafür etwas Anlaufzeit benötigten. Nachdem Freimuth einen Strafstoß nicht nutzen konnte, brachte Korneli die Schuldes-Elf in Führung, die kurz nach Wiederbeginn Seifert ausbaute. Hoffnung keimte bei der Wehrhahn-Elf auf, als Jonuzi (51.) der Anschluss gelang. Nur zwei Minuten später stellte Arnold mit einem Distanzschuss den alten Abstand wieder her. Als Schaller auf 4:1 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte Müller.

TSV 1898 Oppurg – FC Chemie Triptis 4:3 (1:1)

In einer intensiven Partie lieferten sich beide Mannschaften einen packenden Kampf. Mit einer verunglückten Flanke erzielte Rein die Führung, die Börner per Foulstrafstoß und Neupert nach knapp einer Stunde zu einer Gäste-Führung umwandelten. Reinhold mit Freistoß ans Lattenkreuz verpasste das 1:3 für den FC, der ab der 67. Minute wegen Rot in Unterzahl spielen musste und eine Minute später den Ausgleich durch Bockner kassierte. Fast im Gegenzug erzielte die Staps-Elf durch Neupert die erneute Führung. Doch Oppurg schlug zurück und konnte durch Rein und Baderschneider per Doppelschlag in der Schlussphase den zweiten Sieg einfahren.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – VfB 09 Pößneck II 5:2 (3:0)

Die Blau-Weißen waren zielstrebiger und konnten das Derby verdient entscheiden. Die Führung hatte der VfB auf dem Fuß, aber Hölzer scheiterte per Strafstoß an Keeper Nagel. Nachdem Weise das 1:0 erzielte, hätten Hirsch und Thuy erhöhen können. Auf der Gegenseite ließen Leinhos und Frank den Ausgleich liegen. Stattdessen sorgte Hirsch mit einem Doppelpack, darunter ein Strafstoß, für eine klare Pausenführung, die Katins ausbaute. Leinhos konnte verkürzen, aber Weise per Strafstoß stellte den alten Abstand wieder her, ehe für Pößneck Hölzer ebenfalls per Strafstoß das Ergebnis freundlicher gestaltete.