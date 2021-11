Orlatal schiebt sich auf Tabellenplatz zwei, Neustadt demütigt Hirschberg

Thalbürgel. So verliefen die Spiele mit hiesiger Beteiligung in der Fußball-Kreisoberliga, der Kreisliga Staffel B und bei den Frauen:

SG Thalbürgel/Bürgel - FSV Orlatal Langenorla 0:3 (0:2)

Der FSV Orlatal erfüllte seine Hausaufgaben und konnte sich mit dem zweiten Auswärtssieg auf den zweiten Platz in der Kreisoberliga-Tabelle verbessern. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, nach drei Minuten erzielte Barth die frühe Führung. Künzel eroberte im Mittelfeld den Ball, passte auf Näther und dessen Rückpass verwandelte der Torjäger ohne Mühe. Die Reich-Elf in der Folge mit Vorteilen, doch es dauerte bis zur 31. Minute, ehe Barth erneut zuschlug. Diesmal wurde er mit einem Steilpass von Braunsdorf bedient. Von den Platzherren kam nicht viel. Mit der Führung im Rücken ließ der FSV im zweiten Abschnitt nichts mehr anbrennen. Kurz vor Schluss staubte Künzel zum Endstand ab.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kreisliga: SG SV Grün-Weiß Tanna – FC Chemie Triptis 4:0 (2:0)

Klarer als erwartet, konnten sich die Tannaer im Spitzenspiel gegen Triptis durchsetzen und eroberten die Tabellenspitze. Der Sieg der Kohl-Elf war verdient. Triptis hatte mit dem Spiel der Grün-Weißen seine Probleme, die von Beginn an Druck ausübten. Bereits früh stand Gniechwitz im Gäste-Tor im Brennpunkt, der zweimal stark parierte, aber beim Drehschuss von Golditz chancenlos war (13.). Scheiterte Fiebig anschließend noch am Keeper, bereitete er mustergültig das 2:0 von Golditz (40.) vor. Die Gäste zeigten sich geschockt. Dagegen zündeten die Grün-Weißen von der 40. bis zur 65. Minute ein Chancen-Feuerwerk ab und konnten durch Dietrich (51.) und Gebhardt (62.) erhöhen.

SV 1990 Ebersdorf – SV Moßbach II 0:2 (0:0)

Verdienter Sieg der Moßbacher, die Feldvorteile besaßen und torgefährlicher waren. In der ersten halben Stunde konnten die Platzherren gut mithalten, doch mehr als ein Abseitstreffer sprang nicht heraus. Moßbach zeigte sich gefährlich. Nach einer Ecke war Bloche per Kopfball erfolgreich (51.). Der SV 1990 scheiterte nach einer Ecke an Keeper Schössow. In der Schlussphase warf die Thiel-Elf alles nach vorn, das eröffnete für den SVM Räume. Opelt machte schließlich allein aufs Tor laufend alles klar.

SG TSV 1860 Ranis – SG VfR Bad Lobenstein III 3:0 (1:0)

Die Raniser zeigten sich von der Niederlage in Triptis gut erholt, während die Gäste den Schwung des Sieges gegen Gräfenwarth nicht mit in die Burgstadt nehmen konnten. Mann des Tages war Lindig, der alle drei Treffer erzielte. Nach dem Lulic für die Gäste vergab, Schad auf der anderen Seite am starken Torwart Wagenführ scheiterte, setzte TSV-Keeper Molle mit einem Abschlag Lindig in Szene, der den Ball aus dem Lauf im langen Eck versenkte (32.). Mit einer starken Einzelleistung und per Abstauber machte der Torschütze im zweiten Abschnitt alles klar.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Hirschberg 8:1 (3:0)

Gegen die Saalestädter gelang den Blau-Weißen ein Kantersieg. Den Torreigen eröffnete in der 3. Minute Töpel. Als Hirsch und Maxim Engler weitere Treffer nachlegten, war bereits zur Pause eine Vorentscheidung gefallen. Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Noack der Anschluss gelang. Doch der Hoffnungsschimmer wurde nur zwei Minuten später erstickt, als Weise mit einem Strafstoß den alten Abstand wiederherstellte. Die Platzherren ließen nicht locker, schraubten durch weitere Treffer von Weise (2), Maxim Engler und Khalil das Ergebnis in die Höhe.

LSV 49 Oettersdorf – VfB 09 Pößneck 2:1 (0:1)

Es sah alles nach einem gerechten Remis aus, als David Freimuth eine Minute vor Schluss durch einen Foulstrafstoß doch noch das umjubelte Siegtor für den LSV im Kirmesspiel gelang. Vor 125 Zuschauern gehörte die erste Hälfte dem Gast, der mehr Ballbesitz besaß. Im letzten Drittel fehlte der Lucanus-Elf die Durchschlagskraft. In der 33. Minute konnten sie sich durch die LSV-Abwehr kombinieren und erzielten durch Leeg die Führung. Die Gäste wollten nach Wiederbeginn nachlegen, kamen aber nicht mehr zwingend zum Abschluss. Dagegen zeigten sich die Platzherren zweikampfstärker, hatten kräftemäßig mehr zuzusetzen und zwangen die Pößnecker noch in die Knie. Nach einer Inkonsequenz in der VfB-Abwehr erzielte Krause den Ausgleich, ehe Freimuth zuschlug.

Das Spiel SG SV Gräfenwarth gegen den FSV Schleiz II ist ausgefallen.

Frauen: SV Eintracht Eichigt - SG Mühltroff/Tanna 0:3 (0:0)

In der Vogtlandklasse kam die Spielgemeinschaft zu einem verdienten Sieg. In der 1. Halbzeit hielt das Schlusslicht allerdings gut mit, gestaltete die Partie ausgeglichen. Torhüterin Antonia Lippold ließ sich nicht überraschen. Auf der anderen Seite fehlte den Grün-Weißen die Zielstrebigkeit. Mehr als zwei Distanzschüsse von Isabelle Aust sprangen nicht heraus. Im zweiten Abschnitt konnte sich die Goj-Elf steigern. Franziska Hofmann brachte die SG in der 64. Minute auf die Siegerstraße. Für die Entscheidung sorgte Joan Sobanic mit einem Doppelpack, die aus der Distanz und fast von der Grundlinie traf.