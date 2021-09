Peinliche Heimpleite für Traktor Teichel

Teichel. Gornitztaler unterliegen in der Fußball-Landesklasse der Schott-Reserve mit 1:7 (1:2)

Die Partie begann mit einer Großchance für Teichel. Schon in der zweiten Minute köpfte Müller die Flanke von Breuker gefährlich Richtung Tor. Schott-Keeper Zeller parierte aber großartig per Fußabwehr. Die nachfolgende Ecke brachte nichts ein. Wie man Eckbälle verarbeitet, zeigte drei Minuten später der Gast. Poßner lief der Kugel entgegen und lenkte sie in den Traktor-Kasten zum 0:1 (5.). Teichels Reaktion folgte wenig später. Staskewitsch passte nach innen, Häußer drückte das Leder aus Nahdistanz zum 1:1 über die Linie (11.).

Die Schott-Fohlen, mit flotten Kombinationen im Mittelfeld und steilen Anspielen auf schnelle Angreifer, gingen nach einer halben Stunde wieder in Führung. Der im Zentrum frei stehende Bendix konnte sich nach guter Vorlage die Ecke aussuchen. Erneut hätte wenig später der Ausgleich fallen können, aber Torwart Zeller flog bei Kaldeborns Freistoß in die Ecke und rettete. Dann hatte der Keeper das Glück des Tüchtigen, als er bei Häußers Schuss hechtete und die Kugel noch per Fuß von der Linie holte. Fortuna war kurz danach auf Seiten der Gornitztaler, weil Breuer den Ball an den Pfosten jagte.

Der zweite Spielabschnitt hatte kaum begonnen, da krachte es binnen Minuten zweimal im Tor der Platzherren (48., 50.). Erst spitzelte Fischer die Kuller aus zwei Metern über die Linie, dann war Damian nach Konter und Flanke per Kopf zur Stelle. Nach zehnminütiger Schockwirkung kam Teichel noch einmal auf und verfügte binnen sechs Minuten über drei Riesenmöglichkeiten, bei deren Nutzung das Spiel noch einmal Brisanz hätte bekommen können. Ring verpasste, dann verfehlte Arpers Kopfball das Ziel. „Der musste rein“, sagte der Akteur später selbst. Dies war jene Phase der Begegnung, in der alles gegen die Gornitztaler lief und welche den Appetit der Schottianer auf weitere Treffer nährte. Ihnen gelang nun einfach alles, drei Treffer in den letzten Minuten beendeten einen peinlichen Auftritt.

