Perfektes Wetter auf neuer Strecke beim Lauf durch das Schiefergebirge

Schmiedefeld. Wie sich die Streckenänderung bei der vierten Auflage des Laufs durch das Schiefergebirge auswirkte

Der vierte Lauf durch das Schiefergebirge ist Geschichte. Fast 150 Teilnehmer nahmen die verschiedenen Distanzen in Angriff. Bedauerlich: Der Marathon wurde nicht gelaufen, da sich für diese Strecke nur fünf Sportler interessierten. Deshalb nahmen diese auch die Halbmarathon-Strecke in Angriff.

Mit dem neuen Zielort, der dieses Mal erstmals an der Grundschule in Schmiedefeld befand, haben sich die Streckendistanzen ein wenig verlängert. „Auch beim Streckenverlauf gab es Änderungen“, heißt es beim Organisationsteam vom LAV Saale-Rennsteig. Damit gab es bei der vierten Auflage des Laufes auch neue Streckenrekorde.

Kampf um wichtige Punkte für Laufserien

Der Schiefergebirgslauf war der elfte Wertungslauf zum Sparkassen-Cup, wobei man auf allen Distanzen Punkte sammeln konnte. Lediglich die Nordic Walker blieben außen vor. Und so nutzten viele der Starter vor dem abschließenden Winterlauf in Saalfeld, der am 3. Dezember stattfindet, noch einmal die Möglichkeit, ihr Punktekonto in dieser Wertung aufzufüllen. Zudem war die Strecke über neun Kilometer der 14. und vorletzte Wertungslauf zum Novo Nordisk TLV-Cup, einer landesweiten Lauf-Serie, die durch die Arbeitsgruppe Lauf des Thüringer Leichtathletikvereins organisiert und durchgeführt wird. Die weit vorn Platzierten des Laufs durch das Schiefergebirge konnten sich auch hier noch wichtige Punkte erlaufen und sich damit große Chancen auf vordere Plätze erhalten.

Zufriedene Läufer und Organisatoren

Ausgesprochen erfreulich: Petrus hatte für den 4. Schiefergebirgslauf wieder mal einen guten Tag erwischt. Das Wetter war für die Läufer ideal und erst, nachdem alles abgebaut und im Trocknen war, begann es zu regnen. Damit fand der Lauf einen guten Abschluss mit zufriedenen Läufern und gleichfalls zufriedenen Organisatoren.

Bei bestem Lauf-Wetter gab es folgende Sieger:: Den Halbmarathon gewannen Hannes Hittinger (Forschengereuth) und Andrea Rexhäuser (body&soul); die Strecke über neun Kilometer entschieden Michael Sturm vom Saalfelder LV und Lena Schmidt vom Ski Verein Triebes für sich. Über die gleiche Distanz, aber im Nordic Walking, siegten Frank Chipn (SV Olympia Neustadt) und Christel Albrecht aus Haselbach. Arthur Linke vom LAC Rudolstadt entschied die Kinder-Wertung über 2000 Meter, bei den Mädchen gewann Hannah Hoch aus Schmiedefeld über diese Distanz. Die Jugendwertung über 2000 Meter sahen Constantin und Sandrine Hilke vom SV Gera vorn.

Beim Veranstalter blickt man derweil schon nach vorn, plant bereits die fünfte Auflage des Laufes für den 24. September des kommenden Jahres. Dann soll auch wieder ein Marathon stattfinden.