Jena. Im Finale triumphiert der Schotte über Dimitri Van den Bergh aus Belgien

Der Schotte Peter Wright konnte am Sonntagabend in der Arena in Jena-Burgau die German-Darts-Open gewinnen. Im Finale siegte der Schotte über Dimitri Van den Bergh aus Belgien mit 8:6. Von Freitag bis Sonntag gastierte die European-Darts-Tour in der Saalestadt, wo die German-Darts-Open ausgetragen wurden. Über 5000 Zuschauer verfolgten das dreitägige Turnier, an dem 44 professionelle Dartspieler teilnahmen.