Pößneck spielt sich nach 0:2 zurück

Pößneck. In der Fußball-Landesklasse belohnt sich das Raab-Team gegen Schott Jena II dank einer starken zweiten Hälfte.

Bis zur Halbzeit sah es für die zweite Mannschaft des SV Schott Jena in der Fußball-Landesklasse vielversprechend aus.

2:0 lagen die Kicker von Andreas Kittner beim VfB 09 Pößneck in Führung. In der 43. Minute hatte Ulrich Engel für die Gäste getroffen, nur eine Minute später erhöhte Pößnecks Tobias Hölzer unfreiwillig per Eigentor den Vorsprung der Jenaer.

Im zweiten Akt waren es allerdings die Gastgeber um Trainer Jürgen Raab, die sich zurückkämpften und binnen drei Minuten zweimal jubelten. In der 69. erzielte Philip-Joel Nitschke den Anschlusstreffer, in der 72. glich Paul-Daniel Bursuc zum 2:2 aus.

Trotz gelb-roter Karte für Pößnecks Lucas Hoffmann (81.) blieb es beim Remis.