Premiere für Tischtennis-Frauen des SV Schott Jena am Freitag

Wird am Freitag bei der Premiere in der 2. Bundesliga Ece Harac (Quelle: Türkischer Tischtennis-Verband)

Jena. Erstmals schlägt das Team des SV Schott Jena in der 2. Bundesliga im Heimspiel ab 18 Uhr gegen den TTC Langweid auf

Ein Novum steht der Tischtennis-Damenmannschaft des SV Schott Jena im morgigen Heimspiel um 18 Uhr gegen den TTC Langweid bevor. Erstmals schlägt das Team dann in Deutschlands zweithöchster Spielklasse, der 2. Bundesliga, auf und gleich drei Debütantinnen werden sich im Trikot des SV Schott präsentieren. Das vordere Paarkreuz bilden die türkische Nationalspielerin Ece Harac sowie die kasachische Olympiateilnehmerin Anastassiya Lavrova. Komplettiert wird das Quartett vom niederländischen Neuzugang Karlijn van Lierop und der bereits in den letzten beiden Jahren für den SV Schott startenden Maya Kunats.

Cheftrainer Ralf Hamrik weiß um die Stärke der Liga und sieht seine Mannschaft gegen Langweid, das am vergangenen Wochenende bereits den ersten Saisonsieg gegen Aufsteiger TTC GW Staffel verbuchen konnte, in der Außenseiterrolle. „Trotzdem wollen wir gut mitspielen und uns ansprechend präsentieren“, ist sein Anspruch an den Saisonauftakt in Liga zwei.

