Remptendorfer Bernd Kelbert sagt adé

Schiedsrichter Bernd Kelbert aus Remptendorf beendet nach 45 Jahren seine Karriere als Schiedsrichter. Die Obleute Tarik El-Hallag (links) und Janina Geiler verabschieden ihn in Tegau.

Remptendorf. Schiedsrichter im KFA Jena-Saale-Orla leitet 45 Jahre Partien als Unparteiischer auf den Fußballplätzen

Seit sage und schreibe 45 Jahren war Bernd Kelbert ein Teil der Schiedsrichterfamilie des Kreisfußball-Ausschusses (KFA) Jena-Saale-Orla. Er war ein stets zuverlässiger und einsatzfreudiger Sportfreund mit vielen Einsätzen als Referee und Assistent.

Während der Spieljahreseröffnung der Referees in Tegau wurde der Remptendorfer vom Ausschussvorsitzenden Tarik-Hallag und Stellvertreterin Janina Geiler in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Eine chronische Knieverletzung zwingt ihn, kurz vor seinem 60. Geburtstag seinem geliebten Hobby „adé“ zu sagen.

Mit 14 Jahren, das war 1975, durfte Bernd Kelbert sein erstes Spiel leiten, hatte kurz zuvor den Lehrgang absolviert und den Schiedsrichter-Ausweis erhalten. „Meine schon damals sehr ausgeprägte Fußball-Leidenschaft konnte ich als Mann in schwarz fortan doppelt ausleben“, erinnert sich der Routinier heute noch. Und der Start war scharf. Auf 36 Einsätze kam der Neuling in seinem Einsteigerjahr. Und dass, obwohl er nebenher noch bei der BSG Landbau Liebschütz-Liebengrün in der Fußball-Bezirksklasse kickte.

Die Anzahl der Einsätze stieg stetig und blieben einmal bei 67 stehen. Hallenturniere hat der Schiedsrichter dabei nur als ein Spiel gezählt, sonst kämen leicht noch mehr zusammen. Aktuell gibt es aber in anderen Thüringer Kreisen Schiedsrichter, die kommen auf fast 100 Spiele pro Saison. Dazu müsste er aber in jedem Fußballdorf des Saale-Orla-Kreises schon einmal gewesen sein. Von Blankenstein im Süden bis nach Schkölen im Norden. Schon dafür ist viel Freizeit zu opfern. Zählt man dann noch die regelmäßigen Schulungen in Moßbach hinzu, auch das halbjährliche Hausregeltraining oder die Praxistests, weiß man um das aufopferungsvolle Hobby.

Geehrt wurde der stets ruhige und besonnene Schiedsrichter mit den TFV-Nadeln in Bronze 1999 und Silber 2007 und wurde 2014 „Kreisehrenamtssieger“.