Rennmaschinen der anderen Art am Schleizer Dreieck

Schleiz. Beim VFV Klassik Grand Prix sind allerlei historische Modelle am Start – darunter auch der älteste in Deutschland aktiv ausgetragene Motorrad-Markenpokal.

Auf dem Schleizer Dreieck geht es derzeit Schlag auf Schlag.

So wird am kommenden Wochenende, vom 7. bis 9. Juli, der VFV Klassik Grand Prix Schleizer Dreieck für Automobile und Motorräder ausgefahren. Neben der Deutschen Historischen Motorrad-Meisterschaft (DHM) stehen die Läufe der VFV-GLPpro auf dem Programm.

Sowohl bei den Motorrädern als auch bei den Automobilen werden dabei Gleichmäßigkeitsprüfungen absolviert. Im Rahmen der DHM-Gleichmäßigkeitsläufe starten Maschinen der Baujahre 1920 bis 1993 in 18 Soloklassen und fünf Gespannklassen. Zu sehen sind historische Rennmotorräder und Renngespanne, die vor Dezember 1993 gefahren wurden.

Weiterhin fahren die Superbikes der Baujahre 1993 bis 2003 im Rahmen der DHM um den Superbike-Pokal. Mit dabei sind ebenfalls die Piloten der International Historic Racing Organization (IHRO), die allerdings ein Rennen ausfahren werden.

Autos, Motorräder, Gespanne

Hier gibt es Rennmaschinen in den Kategorien 250/350 ccm beziehungsweise 500 ccm, die vor 1972 in Grand-Prix-Rennen gefahren wurden. Grundsätzlich sollen diese Rennmaschinen optisch denen der Originale der damaligen Zeit möglichst entsprechen.

Mit von der Partie ist gleichzeitig der MZ-Cup. Dieser Cup ist der älteste in Deutschland aktiv ausgetragene Motorrad-Markenpokal. Gefahren werden Motorräder des Modells MZ Skorpion mit 48 PS starken 600 ccm-Yamaha XTZ-Motoren der Baujahre 1994 bis 2002.

Zum ersten Mal gastieren in Schleiz die historischen Gespanne der internationalen Vereinigung des „Camathias Cup“. In Gedenken an den berühmten Schweizer Gespannfahrer Florian Camathias wurde diese Vereinigung im Jahr 2013 ins Leben gerufen.

Zugelassen sind Gespanne bis Baujahr 1967 (2-Takt) beziehungsweise 1972 (4-Takt), die um eine europaweit ausgetragene Meisterschaft fahren.

Motoren dröhnen ab jeweils 8 Uhr

Die Gespannfans kommen auf ihre Kosten, über 100 Gespanne in den verschiedenen Klassen werden zu sehen sein. Die VFV-GLPpro, Gleichmäßigkeitsprüfung Professionell, ist eine Serie innerhalb des Veteranen Fahrzeug-Verbandes.

Sie hat sich darauf spezialisiert, Gleichmäßigkeitsläufe auf der Rundstrecke ohne Zeitnahme durch Fahrer oder Beifahrer auszutragen.

Die Fahrzeuge werden in verschiedene Klassen eingeteilt: Tourenwagen (Klasse B), GT-Fahrzeuge (Klasse C), Formelfahrzeuge (Klasse D) sowie Sportprototypen (Klasse E).

Mit an den Start gehen die Piloten des ADMV Trabant RS-Cup & STC. Insgesamt werden beim VFV Klassik GP rund 200 historische Fahrzeuge erwartet. Veranstaltungsbeginn ist an allen Tagen jeweils um 8 Uhr.

www.schleizer-dreieck.de.