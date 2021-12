RSV Rotation Greiz verliert Vogtlandderby mit 16:17

Markneukirchen. Nach drei Kämpfen liegen die Greizer Ringer 0:11 zurück. Das spielt Markneukirchen in die Karten. Kritik am Schiedsrichter wird laut

Als Lucas Kahnt in der Musikhalle Markneukirchen die Matte betrat, war der Bundesligakampf für die Greizer Ringer nicht mehr zu gewinnen. Beim Stand von 19:3 – 42 Sekunden vor dem Ende – wurde das Greizer Eigengewächs Sieger mit technischer Überlegenheit, holte wie Ahmet Bilici die Maximal-Punktzahl von vier Zählern. Doch das Vogtlandderby ging mit 17:16 Punkten an Gastgeber AV Germania Markneukirchen.

„Wir kennen uns vom gemeinsamen Training an der Sportschule in Leipzig. Er wusste genau, wo ich hinlange – das war nicht einfach, zu Aktionen zu kommen, zumal die Wertung, die ich abgegeben habe, völlig gegen die Regeln war, aber es fiel bei mir nicht ins Gewicht.“

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anders beim 3:8 von Christian Fetzer gegen Maximilian Simon. „Eigentlich gehört es sich als Athlet nicht, nach den Kampf den Schiedsrichter zu kritisieren. Aber der Schiri hatte nicht seinen besten Tag, nicht nur bei meinem Kampf. Der Schiri hat teilweise Situationen abgepfiffen, wo der Ringer gerade eine Aktion gestartet hat. Und er hat das offensichtliche Negativringen, wie beim Kampf von Alex, mit zu wenig Verwarnungen geahndet. Es war keine konsequente Linie zu sehen“, sagte der Greco-Spezialist.

Auch Dawid Karecinski (9:1/3) und Alex Szöke (10:0/3) verstanden die Ringer-Welt nicht mehr, hätten durchaus höher gewinnen können, ein Greizer Sieg in Markneukirchen war drin. In einem Turnier reicht ein 10:0 wie von Vizeweltmeister Alex Szöke allemal, um im Wettkampf zu bleiben, doch im Mannschaftsringen zählt jeder Punkt, wird der Gegner eben auch für sechsminütiges Verhindern von ringerischen Aktionen belohnt, weil der Sieger nur drei, der vielleicht vier eingeplanten Punkte bekommt. Trainer Tino Hempel hatte vor dem Vogtlandderby vom „Grand mit vieren“ gesprochen. Die Rechnung ging nicht ganz auf. Sein Ass im Ärmel, Ahmet Bilici im Limit bis 86 kg, das stach. In nur 59 Sekunden sammelte der Freistiler 16 Punkte und gewann vorzeitig. Den fünften Greizer Sieg erkämpfte Igor Besleaga (7:0/2) im Limit bis 80 kg im griechisch-römischen Stil.

„Der Kampf Walter gegen Tulbea war vielleicht entscheidend. Wir lagen nach drei Kämpfen 0:11 hinten. Das hat Markneukirchen in die Karten gespielt“, sagte Trainer Tino Hempel. „Klar kann man sagen, es hätte der eine oder andere Punkt mehr kommen können, doch am Ende hat es nicht gereicht. Das müssen wir akzeptieren. Glückwunsch an Markneukirchen.“ Der Coach vermisste bei seinen Athleten „die Konzentration, den absoluten Willen. Das Auge des Tigers habe ich nicht gesehen.“ Der vorgezogene Kampfbeginn (18 Uhr), Ringen ohne Zuschauer, die weiten Wege einiger Kämpfer mit dem Auto oder dem Flugzeug, das alles sei nicht förderlich gewesen.

„Das war ein herrlicher Spitzenkampf, spannend und fair. Fünf zu fünf Siege, das hätte leicht auch andersherum ausgehen können“, sagt Germanen-Trainer André Backhaus. „Ich bin glücklich, weil wir am Sonnabend beim Vorrundenabschluss in Kleinostheim vielleicht das Glück haben, noch Gruppenerster zu werden.“

Für den RSV Rotation Greiz hat der Kampf in Lübtheen keine Bedeutung mehr für die Tabelle. Als Gruppendritter sind die Greizer bei der Auslosung des Play-off-Achtelfinales ebenfalls im Lostopf.