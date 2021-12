Rudolstädter Triathlet Alexander Kull: „Gekommen, um zu bleiben“

Alexander Kull an der Gondelstation in seiner Heimatstadt Rudolstadt. Für den 21-jährigen Triathleten ging die diesjährige Saison in die Verlängerung.

Würzberg/Rudolstadt. Wie der Aufstieg in die 1. Bundesliga glückte und was sich die Mannschaft für die kommende Saison vorgenommen hat, lesen Sie hier.

Die Mannschaft des HSV Weimar – Weimarer Ingenieure kehrt in die 1. Triathlon-Bundesliga zurück. In einem finalen Ausscheid zwischen den jeweils Erstplatzierten der Nord- und Südstaffel der 2. Bundesliga setzten sich die Thüringer am Samstag gegen das Team vom SV Würzburg 05 durch und egalisierten einen Rückstand nach dem Schwimmen.

Wichtige Stütze war der erst 21-jährige Alexander Kull aus Rudolstadt, der beim finalen Duell in Würzburg die Einzelwertung für sich entschied. Im Interview sprach er über die Vorbereitung, den ungewöhnlichen Wettkampfzeitpunkt und kommende Ziele.

Eigentlich ist Dezember die wettkampffreie Zeit, diesmal stand noch ein sportliches Highlight an. Ein ungewohnter Zeitpunkt?

Wir haben uns sehr über die Chance gefreut, doch noch in die 1. Bundesliga aufsteigen zu können, was wir uns eigentlich als Erstplatzierte der 2. Bundesliga Nord bereits verdient gehabt hätten. Mental wurde die Vorbereitung noch einfacher, da wir im September bereits eine Saisonpause einlegten. Körperlich und mental bin ich so ausgeruht in das Rennen gegangen und es hat trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts Spaß gemacht, sich noch mal auf ein solches Highlight vorzubereiten.

Das Wettkampfformat fand ohne Radfahren in einem Swim&Run über 800 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen statt. Inwieweit hat sich Ihre Vorbereitung im Vergleich zu einem Triathlon verändert?

Schon in der Vorbereitung lag der Fokus klar auf dem Schwimmen und Laufen, das Radfahren haben wir zurückgefahren – zwar nicht komplett vernachlässig, aber den Umfang deutlich reduziert. In meinem Leben habe ich erst einmal einen Swim&Run absolviert. Im Training konnten wir Schwimmen und Laufen aufgrund der Gegebenheiten in Thüringen nicht direkt kombinieren, sondern haben beide Disziplinen getrennt trainiert. Allerdings haben sich gegen Ende der Vorbereitung die schnellen Tempoeinheiten noch einmal gehäuft.

Nach dem Schwimmen hatte das Team noch eine Minute Rückstand auf Würzburg, als Dritter waren Sie der schnellste Weimarer. Wie fällt das Fazit der Auftaktdisziplin aus?

Das Becken war ziemlich langsam, mit meiner Zeit war ich nicht zufrieden. In Würzburg war es eine lange 50-Meter-Bahn und zuhause trainieren wir auf 25 Meter, was allein aufgrund der Wenden und des Abstoßeffekts ein Unterschied ist. Trotzdem muss es im Winter weiter Verbesserungen geben, um in der 1. Bundesliga zu bestehen. Die Ausgangslage als Team für den darauffolgenden Lauf war aber noch kontrollierbar und wir waren in Schlagdistanz. Aufgrund der Ergebnisse im Vorfeld war schon damit zu rechnen, dass die Würzburger schneller schwimmen als wir. Wir wollten uns dadurch nicht verrückt machen lassen.

Beim Lauf waren Sie in der Rolle des Jägers, wie sind sie die 5000 Meter angegangen?

Die Bedingungen waren aufgrund der zugeschneiten Laufbahn nicht die einfachsten. Ich hatte aber gute Laufbeine, auch wenn ich die Tage davor verletzungsbedingt das Training etwas zurückfahren musste. Auch mit der Zeit war ich in Anbetracht der Umstände zufrieden. Ich bin von Beginn das Tempo gelaufen, welches ich mir vorgenommen habe. Als ich schon nach 200 Metern auf Platz zwei lag und nach 1,5 Kilometern an der Spitze, war mir schon bewusst, dass es mit dem Aufstieg klappen kann…

Vor zwei Jahren sammelten Sie bereits erste Erfahrungen in der 1. Liga, konnten als Team den Abstieg aber nicht abwenden. Was ist 2022 das Ziel?

Ich habe den Spruch gehört, „Wir sind gekommen, um zu bleiben“. Das trifft es eigentlich gut. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Persönlich möchte ich an so vielen Rennen wie nur möglich teilnehmen. Die Zielstellung ist auf jeden Fall die Bühne zu nutzen, um sich mit den besten nationalen Athleten zu messen. Platzierungstechnisch würde ich gerne unter die besten 30 kommen.

Wie geht es bis zum nächsten Sommer weiter, da die Saisonpause bereits im September erfolgte?

Wir werden die Intensität noch mal etwas herunterfahren, aber die gute Form nutzen und darauf aufbauen. Dieses Wochenende steht bereits der monatliche Trainingslehrgang in Bad Blankenburg an, bei dem das Schwimmen, Athletik- und Lauftraining im Fokus stehen. Über die Osterferien ist noch ein Trainingslager auf Mallorca geplant und vielleicht geht es auch im Februar bereits ins Warme.