Saalfeld-Trainer Giering: „Muss nicht alles schön aussehen“

Saalfeld. Der FC Saalfeld gewinnt in der Fußball-Landesklasse gegen Moßbach. Ein Geburtstagskind trifft und bereitet vor.

Vor Beginn des Auftaktspieles in die neue Landesklasse-Saison wurde mit Jan Zeitler ein langjähriger Spieler des FC Saalfeld verabschiedet, der auf Grund einer schwierigen Verletzung seine Fußballschuhe vorzeitig an den berühmten Nagel hängen muss. Der gewählte Zeitpunkt der Verabschiedung war auch zu dieser Begegnung so gewählt, da er ja auch einige Jahre für den SV Moßbach kickte.

Die Auftaktbegegnung vor 130 Zuschauern stand dann vor allem für die junge FC Elf unter besonderen Vorzeichen. Da die Gieringschützlinge sich für die neue Saison viel vorgenommen hatte, sollte unbedingt ein Dreier her. Des Weiteren brannten sie auf eine Revanche für das vergangene Wochenende, als die Pokalpartie in Moßbach verloren wurde. Beides gelang der Mannschaft, obwohl die Begegnung insgesamt keinen so richtig überzeugte. Saalfeld-Coach Giering sah es etwas differenzierter: „Revanche ist ein blöder Begriff. Wir sind froh, dass wir unser Heimspiel gegen einen starken Gegner gewonnen haben. Was zählt, sind die drei Punkte, da muss auch nicht immer alles schön aussehen.“

Die hochsommerlichen Temperaturen trugen vielleicht dazu bei, dass die Aktiven beider Vereine zu keinen Höchstleistungen fähig waren. Der Sieg der Einheimischen, dem stimmten auch die Gäste am Ende zu, war aber hoch verdient, denn sie kontrollierten die Begegnung fast über die gesamte Spielzeit und nutzten auch ihre wenigen Chancen konsequent. Der FC hatte von Beginn an die größeren Spielanteile, tat sich aber im Spiel nach vorn gegen eine kompakte Gästeelf sehr schwer. Es gab nur wenige Möglichkeiten, so durch den ersten Versuch von Geburtstagskind Stan Kleyla – er wurde am Samstag 20 Jahre alt –, der aber an zwei Abwehrspielern hängen blieb. Die nächste gute Gelegenheit hatte Fabian Kühne, als er mit dem Rücken zum SV-Tor den herausgelaufenen Torwart Lange überlupfte, aber der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der 37. Minute war es aber so weit, als sich Kleyla gegen die Gästeabwehr durchsetzte und seine Farben in Führung brachte. Von den Gästen war im Angriff nur wenig zu sehen.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Einheimischen die spielerisch bessere Mannschaft, aber Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Ein sehenswerter Angriff in der 68. Minute, eingeleitet von Kleyla, brachte dann durch Neuzugang Kühne die Entscheidung zugunsten der Einheimischen, als er Torwart Lange mit einem Flachschuss keine Chance ließ. Eine einzige gute Möglichkeit für die Gäste im zweiten Spielabschnitt war zu wenig, um die FC-Abwehr ernsthaft zu gefährden. Den Flachschuss von Ludwig konnte der wieder im FC-Tor stehende Tobias Jockiel zur Ecke ablenken. Somit war der perfekte Einstand mit einem Dreier für den FC Saalfeld perfekt. Schiri Annemüller aus Schleusingen hatte die insgesamt sehr faire Partie jederzeit im Griff.