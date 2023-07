Schleiz II fängt sich nach Neustadt-Niederlage, Triptis gewinnt Turnier

Marco Sass (am Ball in einem früheren Spiel) und seine Schleizer testen erfolgreich gegen Oelsnitz.

Unterwellenborn. Folgende Ergebnisse gab es in Fußball-Testspielen der hiesigen Mannschaften:

Testspiele: SV Stahl Unterwellenborn – SG SV Moßbach 5:4 (3:2)

Im ersten Testspiel musste sich die neu formierte Moßbacher Mannschaft, die mit Möschlitz eine Spielgemeinschaft bildet, mit Trainer Michael Wilfert knapp geschlagen geben. In einer abwechslungsreichen Partie hatten die Gäste den besseren Start und gingen durch Vynar in Führung. Schmidt und Lorenz drehten für die Stahl-Elf das Ergebnis. Biedermann glich per Strafstoß aus und in der Folge kam Moßbach durch Möschlitzer und erneut Biedermann immer wieder zum Anschluß bei zwischenzeitlichen Gegentreffern von Gessner, Schmidt und Voss.

SG TSV 1860 Ranis II – Bodelwitzer SV 0:5 (0:1)

Nach zwei Spielabsagen war es für den Bodelwitzer SV der erste Test im Hinblick auf die neue Saison und der verlief für den Aufsteiger in die Kreisliga erfolgreich. In einer bis zur 70. Minute ausgeglichenen Partie hatten beide Teams ihre Chancen. Gnauck erzielte nach einem Konter die Führung, die Henninger ausbaute (67.). Danach war die Luft bei den Burgstädtern raus und der BSV kam durch Odan, Schönijahn und ein Eigentor zum Sieg.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Schleiz II 6:0 (3:0)

Einen verdienten Sieg landeten die unterklassigen Blau-Weißen gegen den Kreisoberligisten aus Schleiz. Die Orlastädter spielten diszipliniert und kamen zu besten Chancen, die sie konsequent nutzten. Nachdem Opel per Strafstoß die Führung erzielte, ließ Köhler zwei weitere Top-Chancen liegen, ehe Weise und Kern zum Pausenstand trafen. Im zweiten Abschnitt ließ es Blau-Weiß ruhiger angehen, ehe Köhler, Lukes und nochmals Weise weitere Tore folgten.

SG VfR Bad Lobenstein II – TSG Kaulsdorf 1:5 (0:3)

Mit einer Niederlage starteten die Koseltaler in die Saisonvorbereitung. Im Duell der Kreisoberligisten musste sich die Sell-Elf klar geschlagen geben. Abgezockter war die TSG, die bis zur Pause durch Tore von Esefeld (2) und Meier für eine Vorentscheidung sorgte. Piastowski und Esefeld bauten die Führung aus, ehe Scholz der Ehrentreffer gelang.

SG Thalbürgel – SG TSV 1860 Ranis 3:1 (1:0)

Eine verdiente Niederlage bezogen die Burgstädter beim Kreisoberligisten aus Thalbürgel. Den Gästen unterliefen viele einfache Ballverluste. So war die Führung mit zwei Toren durch Schumacher und Zimmermann folgerichtig. Ranis konnte nach dem Anschlusstreffer durch Ludwig per Strafstoß wieder auf eine Wende des Spiels hoffen, doch Reuther machte kurze Zeit später alles klar.

TSG Bau Remschütz – TSV 1898 Oppurg 0:0 (0:0)

Oppurgs Trainer Nico Rudat war mit dem Auftritt seiner Elf beim Kreisoberligisten zufrieden. Nur in der Chancenverwertung sah er noch Luft nach oben. Bereits vor der Pause hätten die Gäste in Führung gehen können. Remschütz hatte nach der Pause seine Möglichkeiten, der TSV war aber dem Siegtreffer näher.

SG Kürbitz – SG SV Grün-Weiß Tanna 4:1 (2:1)

Tannas Trainer Michael Kohl zeigte sich vom Auftritt seiner Mannschaft mehr als enttäuscht. Dabei gehörte den Grün-Weißen die Anfangsviertelstunde, in der Woydt die Führung erzielte. Doch danach ließen die Gäste die Zügel schleifen. Gork, Zöller, Reußner und Schubert sorgten für klare Verhältnisse. Auch Tanna hatte noch Chancen, die Gebhardt, Prießnitz und Fiebig nicht nutzen konnten.

SG TSV 1861 Pölzig – LSV 49 Oettersdorf 4:7 (2:2)

Von Beginn an legten beide Mannschaften den Vorwärtsgang ein. Viermal ging Pölzig durch Stiller (2), Kästner und Dietrich in Führung, doch viermal schlug die Schuldes-Elf zurück und konnte durch Zölsmann, Göller (2) und Seifert immer wieder ausgleichen. In der letzten halben Stunde hatte der LSV 49 die größeren Kraftreserven und siegte durch Treffer von Seifert, Vopel per Strafstoß und Schaller.

Triptis Turniersieger beim SV Blau-Weiß Heubisch

Der FC Chemie Triptis ging aus einem Turnier in Heubisch als Sieger hervor. Gegen den SV 1920 Mupperg gewann der FC Chemie nach zwei Börner Toren und einem Eigentor mit 3:1, behielt ebenfalls gegen Heubisch durch Tore von Linke (2), Voigtmann und Börner mit 4:1 die Oberhand, ehe sich die Staps-Elf gegen Zwackau nach einem Tor von Neupert mit 1:2 geschlagen geben musste. Die TSG Zwackau unterlag gegen Heubisch mit 0:1 und siegte mit dem gleichen Ergebnis gegen Mupperg. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gewann Triptis das Turnier vor Heubisch, Zwackau (beide 6 Punkte) und Mupperg.

SG FC Motor Zeulenroda II – SV Moßbach 1:3 (1:1)

Gegen den Kreisligisten kamen die Moßbacher zu einem verdienten Sieg. Sie hatten die größeren Spielanteile, war effektiver im Abschluss. Moßbach ging per Strafstoß durch Vynar in Führung. Schubert glich diese aus, aber in der letzten halben Stunde hatte der Gast mehr zuzusetzen und machte durch Tore von Fruth und Beilschmidt alles klar.

FSV Schleiz II – SV Merkur 06 Oelsnitz II 2:0 (1:0)

Die künftig von Robert Schwarzbach trainierten Schleizer zeigten sich von der Niederlage gegen Neustadt II gut erholt und konnten einen verdienten Sieg einfahren. Nach gutem Beginn erzielte Lucas Lailach mit einem Schuss ins lange Eck die Führung. Danach lag der Ausgleich in der Luft, doch Torwart Jünger zeigte sich auf dem Posten. Der FSV fing sich, zeigte phasenweise gute Spielzüge. So sorgte ein Freistoß von Zscherpel für die Entscheidung.

FSV Orlatal Langenorla II – SV Stahl Unterwellenborn 0:1 (0:1)

Beim FSV läuft es noch nicht so richtig. Im Duell der Kreisligisten musste sich die Näther-Elf knapp geschlagen geben. Bereits nach wenigen Minuten erzielte Gessner das Tor des Tages.