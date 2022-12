Schott-Damen wollen Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigen

Jenas Kornelija Riliskyte (links) und Ece Harac stehen am Sonntag in Lobeda-Ost in der Pflicht.

Jena. Die Tischtennis-Damen des SV Schott Jena thronen an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Am dritten Advent empfangen die Schott-Damen ab 11 Uhr den SV DJK Blau-Weiß Annen in der Rudolf-Breitscheid-Straße 4 in Lobeda-Ost...

Die Tischtennis-Damen des SV Schott Jena thronen an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Am vergangenen Wochenende konnten die Athletinnen von Trainer Ralf Hamrik samstags zuerst in den heimischen Gefilden über Tabellenschlusslicht LTTV Leutzscher Füchse triumphieren, sonntags in einer gar hochdramatischen Partie indes beim damaligen Tabellenführer und somit ärgsten Konkurrenten, dem TTK Anröchte. Am dritten Advent empfangen die Schott-Damen ab 11 Uhr den SV DJK Blau-Weiß Annen in der Rudolf-Breitscheid-Straße 4 in Lobeda-Ost, seines Zeichens Neunter der Tabelle – und dann werden Kornelija Riliskyte (links) und Ece Harac alles geben, um die Führung zu verteidigen.