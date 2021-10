Schott Jena schafft auswärts ein Remis

Jena. Tischtennis: 5:5 gegen TSG Kaiserslautern, erwartete Niederlage bei Worms-Leiselheim.

In der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd der Herren standen für die erste Mannschaft des SV Schott Jena zwei Gastspiele im Südwesten auf dem Spielplan.

Am Samstagabend unterlag das Quartett von der Saale dem Staffelfavoriten TV Worms-Leiselheim nach großem Kampf mit 3:6. Das Doppel Pavol Mego/Roman Rezetka sowie Rezetka und Tibor Spanik im Einzel konnten das Match bis zum Zwischenstand von 3:3 offenhalten, dann zeigten die Domstädter aber ihre ganze Klasse und holten drei ungefährdete Siege.

Am Sonntagnachmittag bei der TSG Kaiserslautern profitierten die Jenaer vom Fehlen der slowakischen Nachwuchshoffnung Adam Klayber in Reihen der Pfälzer. Er rückte kurzfristig in das Feld des zeitgleich im französischen Tours ausgetragene Europe Youth Top 10 nach.

Trotzdem gelang dem SV Schott nicht der erhoffte erste Auswärtssieg der Saison. Trotz eines makellosen Auftritts von Tibor Spanik, der beide Einzel und sein Doppel mit Leonard Süß gewann, konnten lediglich Mego und Süß je einen Einzelerfolg beisteuern, sodass die Partie 5:5 endete. Mit 3:5 Zählern belegt Jena aktuell Platz sechs der Tabelle, bevor am 31. Oktober das schwere Auswärtsspiel bei der verlustpunktfreien DJK SB Stuttgart ansteht.