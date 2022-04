Jena. Das Team von Falk Werner empfing am Sonnabend in der Thüringenliga den SC 1911 Heiligenstadt – und da stand nach mehreren Wochen Zwangspause auch wieder Schott-Kapitän Richard Arnold von Anfang an im Aufgebot. Wie Richard Arnold die Partie erlebte und warum das Resümee von Falk Werner nach mehreren Wochen wieder positiv ausfiel, erfahren Sie hier...