Sechs Schwimmer des SV 1883 Schwarza in Südfrankreich

Annecy/Rudolstadt. Nach einem Jahr Pause nehmen Schwimmer des SV 1883 Schwarza wieder an den Freiwasser-Wettkämpfen in Annecy teil.

Nachdem der Besuch der Rudolstädter Schwimmer vom SV 1883 Schwarza in Annecy im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, freuten sich die Sportler, dieser Tradition dieses Jahr wieder nachkommen zu können. Auch wenn durch Corona-Maßnahmen alles ein bisschen anders war als gewohnt, konnte eine kleine Gruppe der Sportler des SV 1883 am Jugendaustausch und an der alljährlichen Seeüberquerung teilnehmen.

Neben dem täglichen Training standen weitere gemeinsame sportliche Aktivitäten und Ausflüge, wie Bootsfahrten und gemeinsames Picknick in den Bergen auf dem Plan. Der sonst jedes Jahr stattfindende Empfang beim Bürgermeister von Annecy musste bedingt durch die Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden.

29. Auflage der Jugendfreizeit

Der Verein führte diese Jugendfreizeit nun zum 29. Mal durch und die Sportler nahmen auch in diesem Jahr an der 89. Traverseé du Lac d’Annecy, einem großen Wettschwimmen im Freiwasser, teil. Mit einem kleineren Starterfeld und sorgfältigen Kontrollen vor Ort konnten die Sportler an den Start gehen.

Über die Strecke von 1000 Meter starteten zwei der Sportler aus Schwarza. Bei einem Starterfeld von 314 Sportlern erreichten dabei Toni Hempel Platz 195 in einer Zeit von 20:58 Minuten und Sophie Jacob den 252. Platz in 24:09 Minuten.

Trotz der Trainingspausen während des mehrmonatigen Lockdowns gelang es den vier weiteren Teilnehmern der Schwarzaer Gruppe, sich in das erste Drittel des Teilnehmerfeldes von 539 Startern über die 2400 Meter zu kämpfen und mit folgenden Platzierungen den Wettbewerb zu beenden: Jenny Seidel platzierte sich auf Rang 134 in einer Zeit von 40:40 Minuten gefolgt von Paul Debertshäuser, der auf Platz 174 in 42:21 Minuten im Ziel anschlug. Bianca Doelle wurde auf Platz 252 in 46:03 Minuten und Anna Nitschke auf Platz 382 in 54:38 Minuten in die Wertungslisten eingetragen.

„Wir waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen und hoffen, auch noch an weiteren Wettkämpfen in diesem Jahr teilnehmen zu können, sofern es die Corona-Situation zulässt“, sagte nach dem Wettkampf Jenny Seidel.

Die Abteilung Schwimmen dankt allen Unterstützern, ganz besonders dem Deutsch-Französischem Jugendwerk, sowie allen, die diese Jugendfreizeit möglich machten. Ohne sie wäre solch eine mehrtägige Ferienfreizeit und die Teilnahme an dem Freiwasser-Schwimmen nicht möglich. Zugleich hoffen nicht nur die Teilnehmer an dem Wettkampf in Frankreich, dass sowohl das Training und als auch Wettkämpfe auch weiterhin stattfinden können. Denn auch den Schwimmern in ihrer Individualsportart fehlten die regelmäßigen Trainingseinheiten natürlich sehr.