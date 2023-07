Silber für Attila Höfig und Bronze für Felix Jerzyna

Gera. Wie es den Geraer Nachwuchsradsportler gelingt, bei der Straßen-DM vorn reinzufahren und warum die Medaille für Andreas Wartenberg eine besondere ist.

Bei den Deutschen Meisterschaften Straße in Offenburg-Fessenbach konnten die Nachwuchsradsportler des SSV Gera überzeugen. Über 400 Aktive in den Altersklassen U15 bis U19 kämpften auf einem 6,5 Kilometer langen Rundkurs, der je nach Altersklasse und getrennt nach Jungen und Mädchen mehrfach zu umrunden war, um Titel und Medaillen.

Enge Straßen viele Kurven, ein selektiver Kurs, bei dem 130 Höhenmeter zu bewältigen waren, wurden für die Renner, bis sie dann über den Zielstrich an der Reblandhalle in Fessenbach gingen, zu einer echten Herausforderung. Der Geraer Attila Höfig sicherte sich hinter Lokalmatador Benedikt Benz (RSG Offenburg-Fessenbach) mit Platz zwei DM-Silber. Kurz vor der Hälfte gelang es vier Fahrern, darunter der Geraer Bruno Kerndt, sich abzusetzen, die dann aber zwei Runden vor Schluss wieder eingeholt wurden. Bruno Kerndt attackierte erneut, kam weg und ging als Führender in die Schlussrunde, fiel dann aber wieder zurück und belegte am Ende Platz elf.

Kräfte für den Schlussspurt gesammelt

„Mit seinen Aktionen sorgte er dafür, dass seine Teamkollegen keine Nachführarbeit leisten musste und Kräfte für den Schlussspurt sammeln konnten“, lobte SSV-Trainerin Heike Schramm den Athleten. In der Schlussphase bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe. Aus dieser setzte sich der spätere Titelträger ganz knapp im Sprint vor Attila Höfig durch. DM-Bronze ging an Zeno Levi Winter (RSC Cottbus), gefolgt von Leopold Beirig (TGV Schotten). Platz sechs sicherte sich der Geraer Bruno Geißler, hinter Hugo Esch (RSC Waltershausen-Gotha).

In der U15 m sicherte sich Felix Jerzyna vom SSV Gera DM-Bronze, hinter Josh Tietjen (RRG Bremen) und Oskar Doberschütz (SC DHfK Leipzig). Erfreulich die Leistung von Enie Böttcher, die sich in der U15 w auf Rang zehn in die DM-Ergebnisliste eintragen konnte. „Es wurde hart gefahren, das Feld zerfiel immer wieder, doch Enie, als Fahrerin des jungen Jahrgangs, hielt lange mit, hatte dann wohl in der zweiten Gruppe ihren Sprint um Platz acht, zu zeitig angesetzt, wie sie selbst meinte“, lobte Heike Schramm die Leistung ihres Schützlings. „Nach 23 Jahren Trainer die erste Medaille in einer männlichen Altersklasse bei einer DM-Straßen“, freute sich Andreas Wartenberg, Trainer von Attila Höfig am Bundesstützpunkt Erfurt.

„Manchmal dauert es eben etwas länger“, scherzte Heike Schramm, bei ihren waren es mit DM-Bronze von Felix Jerzyna nur 14 Jahre.