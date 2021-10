Skateboard-Contest im Jenaer Paradies

Jena. Zu Musik und sportlicher Aktivität wird am Samstag ins Paradies geladen.

Am Sonnabend ab 10 Uhr gibt es im Skatepark ein Stelldichein der rollenden Zunft. Von 10 bis 13 Uhr wird ein Workshop für Anfänger angeboten. Ab 13 Uhr stehen dann alle Zeichen auf Contest – Street und Minirampe. Ab 20 Uhr wird schließlich ein Skatevideo von einem Skateboard Brand aus dem hiesigen Landstrich vorgestellt. Naturgemäß wird es auch gar ordentlich was auf die Ohren geben – zum einen werden Jenaer DJs feinste Beats kredenzen, zum anderen wird gegen 19 Uhr die Jenaer Combo The Fryology Theatre ihren brachialen Gitarrensound darbieten, während die Skater – wie beispielsweise Para-Legende Marc Poschinski (Foto) – ihre waghalsigen Manöver präsentieren.