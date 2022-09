„Solang die Musik passt, kann man immer tanzen“

Pößneck. Am Samstag ist Tag der offenen Tür beim Tanzsportverein Pößneck mit Allerlei zum Zuschauen und Mitmachen.

Am Samstag dürfen in Pößneck die Tanzschuhe ausgepackt werden. Der Tanzsportverein Pößneck lädt von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in seine Vereinsräume, Waldstraße 9, ein. „Wir wollen unsere 36 Mitglieder gern aufstocken und für das Tanzen in all seinen Facetten werben.

Von vier Jahren bis ins Seniorenalter kann man bei uns mitmachen. Solang die Musik passt, kann schließlich immer getanzt werden“, sagt Heike Marx, erfolgreiche Turniertänzerin und Trainerin.

Standard und Latein in ihren Facetten

Um den Besuchern die umfangreichen Tanzangebote näherzubringen, werden im halbstündigen Takt verschiedene Vorführungen, Anleitungen und einfache Choreografien gezeigt, die die Besucher jederzeit ausprobieren können. Zur Seite stehen dabei erfahrene Übungsleiter und Tänzer aus den Standard- und Lateinbereichen. Auch die Jazzformation des Tanzvereins, die Jazzergirls, werden ein Programm zum Besten geben.

Heike Marx selbst will mit Ehemann und einem der Vereinsgründer, Falk Marx, ihr Können unter Beweis stellen.

Bevor die Tanzsaison im September mit Landesmeisterschaften und Turnieren wieder Fahrt aufnimmt, will sich der Verein mit dem Tag der offenen Tür einem möglichst breiten Publikum präsentieren.