Spitzenspiel geht an den FC Saalfeld

Saalfeld. In der Fußball-Landesklasse gewinnt der FC Saalfeld gegen Chemie Kahla mit 4:1 (1:0)

Es war vor knapp 100 Zuschauern die erwartet schwere Partie für die Gastgeber, die mit diesen deutlichen Erfolg erst einmal sich weiter nach vorn orientierte. Der Sieg war auf jeden Fall verdient, wenn auch das Ergebnis nicht ganz dem Spielverlauf entspricht. In einer gutklassigen, sehr fairen Partie schenkten sich beide nichts.

Der Gastgeber musste in dieser Partie auf Paul Burghause – Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit –, Tom Henniger und Toni Wengerodt verzichten, begann sehr druckvoll und hätte bereits nach vier Minuten in Führung gehen können, aber Moritz Hutschenreuter scheiterte nur knapp mit seinem Distanzschuss.

Die Gäste, die auf ihren Spielmacher Engmann verletzungsbedingt verzichten mussten, ließen sich aber von dieser Aktion nicht einschüchtern und starteten jetzt auch verheißungsvolle Angriffe und sie wirkten dann in dieser Phase auch spielerisch sicherer, aber am FC-Strafraum endeten ihre Bemühungen. Das machten die Einheimischen diesmal viel besser, denn ihr zweiter gescheiter Angriff über mehrere Stationen führte nach 18 Minuten durch Stan Kleyla zur Führung. Die Gäste bestimmten aber bis zur Pause das Spiel und hatten zwei gute Möglichkeiten, um zumindest mit einem Remis in die Pause zu gehen.

Im zweiten Spielabschnitt wurden die Gastgeber jetzt auch spielerisch stärker und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Erst scheiterte erneut Kleyla am gut reagierenden Stimmer im Chemie-Tor, dann war es Frank Naumoff nach einer Ecke von der rechten Seite per Kopf auf 2:0 erhöhte.

Das sollte den Gastgebern eigentlich Sicherheit geben, aber die Kahlaer gaben nicht auf und Luck konnte kurze Zeit später eine Unachtsamkeit in der FC-Abwehr zum Anschlusstreffer nutzen. Die Gäste drängten jetzt weiter auf den Ausgleich, aber die Bemühungen blieben erfolglos. Nach einer Ecke in der 68. Minute stellte Christopher Rühr per Kopf den alten Abstand wieder her. Die Gäste hatten danach noch eine sehr gute Möglichkeit, die Tobias Jockiel aber verhinderte und zehn Minuten später machte Kleyla mit seinem zweiten Treffer denn Sack zu.

Bemerkenswert gegenüber den letzten Spielen die Chancenverwertung der FC-Stürmer, was auch für die nächsten Aufgaben hoffen lässt. Und der nächste Brocken wartet schon auf die Saalfelder. Denn dann kommt es in zwei Wochen zum Spitzenspiel beim Tabellenführer in Bad Lobenstein.

Am folgenden Wochenende ist zunächst der Landespokal angesagt. Der FC ist ja bereits ausgeschieden und trifft deshalb am kommenden Donnerstag, Anstoß 18 Uhr, auf dem Lok Sportplatz in einem Testspiel auf die SG SV 08 Steinach.