Sportvereine im Saale-Orla-Kreis aufgerufen für Mit-Mach-Station

Pößneck. Am 25. Juni findet für Grundschulkinder der Tag des Sports und der Gesundheitsförderung statt. Dafür benötigt der Kreissportbund noch Hilfe...

Seit 2017 gibt es bei den Grundschulen den Motorik-Test für Drittklässler im Rahmen des Programms „Bewegte Kinder gleich gesündere Kinder“. Dieser ist mittlerweile für alle Thüringer Grundschulen verpflichtend.

Nach dem Bewegungs-Check mit sechs Testaufgaben während des Sportunterrichtes erhalten die Drittklässler eine Auswertung mit individuellen Maßnahmen zur Förderung der motorischen Fähigkeiten. Zudem sollen die Kinder zur Mitgliedschaft im Sportverein animiert werden.

„Hierzu ist eine Anschluss-Veranstaltung geplant, den Tag des Sports und der Gesundheitsförderung. Diesen möchten wir in diesem Jahr am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 13 Uhr, in der Schleizer Böttgerhalle durchführen“, sagt Danny Götz, Vereinsberater im Kreissportbund Saale-Orla.

Neue Mitglieder und ehrenamtliche Helfer finden

Um die Veranstaltung attraktiv und abwechslungsreich durchführen zu können, werden alle Sportvereine im Landkreis zum Mitmachen aufgerufen.

„Wir würden uns freuen, wenn die Vereine ein kleines Mit-Mach- beziehungsweise Schnupperangebot anbieten könnten. Vielleicht findet sich so neben neuen Mitgliedern auch ehrenamtliche Helfer unter den teilnehmenden Eltern“, so Danny Götz weiter.

Der Kreissportbund werde ein Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, gesundem Essen, Sport-Quiz sowie Angebote des SEZ Kloster samt Musik organisieren.

Interessierte Vereine für eine Mit-Mach-Station melden sich direkt bei Danny Götz unter Telefon: (03647) 414 442 oder Email: ksb@sport-saale-orla.de