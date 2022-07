Jena. Am 4. Juli wird Sprinterin Heilwig Jacob 80. 1964 wurde sie DDR-Meisterin im Freien und in der Halle, 1963 lief sie sogar Weltrekord über die 50 Meter in der Halle. Doch es waren Überredungskünste vonnöten, damit sie zum SC Motor Jena wechselte, wo sie zu einer Spitzenathletin wurde...