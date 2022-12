SSC Jena: Die Bissigen und die Unglücklichen

Eingekesselt von gar widerspenstigen Motorristen: kein Durchkommen für Jenas Marius Rausch (Mitte) am Sonntag in der Regionalliga gegen Motor Meerane.

Jena. Am Sonntag standen noch einmal die Hockey-Damen und die Hockey-Herren des SSC Jena in der Pflicht – und die beiden Partien gestalteten sich sehr gegensätzlich. Was das im Detail bedeutet, wer nach der einen Partie sehr frustriert war und wer sich in der anderen in Geduld üben musste, erfahren Sie alles hier. Und dann gab es da ja noch die eine SSC-Spielerin, die mit vernehmbarem Stolz auf die Tabelle verwies – jetzt könne Weihnachten kommen...

Jolanda Krok musste sich in Geduld üben – wenn auch unfreiwillig: Fünf Minuten musste die eine Kapitänin der Damen des SSC Jena an einem Tisch strafbedingt ausharren, während ihre Mitstreiterinnen weiterhin gegen den Freiberger HTC in der Pflicht standen. Für das quirlige Hockey-Energiebündel, dessen Markenzeichen couragierte Sololäufe von der Verteidigung gen gegnerischen Kreis sind, war dergleichen naturgemäß eine Höchststrafe.

Während Jolanda Krok, die ihre Kapitänsbinde stets am rechten Fußgelenk trägt, nun kippelnd-leger da am Rand das finale Viertel der Oberliga-Begegnung verfolgte, schmolz der Vorsprung der Jenaerinnen von 5:1 auf 5:3. Zur Halbzeit lagen sie nach Toren von Leonie Blattmann, Lenya Daum und Friederike Noske mit 3:0 in Führung, nach der großen Pause erhöhten Jule Aschenbach und Leonie Blattmann sogar auf 5:0. Nach einer Ecke erzielten indes die Freibergerinnen ihr erstes Tor und waren anschließend während jener Phase erfolgreich, in der Jolanda Krok dazu verdammt war, gar unruhig auf einem Stuhl auszuharren…

„Ich hatte in jener Phase durchaus so meine Bedenken, immerhin waren wir in Unterzahl, was sich in der Halle schneller bemerkbar macht als auf dem Feld. Außerdem hatte Freiberg eine gute Stürmerin eingewechselt – da habe ich schon gehofft, dass Jolanda bald wieder reinkommt“, sagte Ida Bolze, die andere Kapitänin des SSC Jena am Sonntag nach der Partie im Sportkomplex Lobeda-West, wo sie mit ihrer Kapitänsmitstreiterin Kaffee, Glühwein und Wiener Würstchen verkaufte – die SSC-Männer standen ja auch noch in der Pflicht...

Ein Hockey-Kunstwerk aus der Tiefe des defensiven Mittelfeldes

Als nun die fünf Strafminuten für Jolanda Krok abgelaufen waren, rannte sie entschlossen auf das Feld; sie blieb zwar mit ihrem ersten Schritt dezent an der Bande hängen, doch sie war dermaßen fokussiert, dass sie dergleichen nicht einmal registrierte – unbeirrt rannte sie weiter. Gefühlt eine Minute vor dem Ende ihrer Strafe stand die Spielführerin bereits mit ihrem Schläger in der Hand am Spielfeldrand, um so schnell wie nur möglich in das Geschehen wieder eingreifen zu können. „Ich saß da wie auf heißen Kohlen; es war einfach nur toll, wieder aufs Feld zu können. So nach dem Motto: Hier bin ich wieder, los gehts!“, sagte die 27-Jährige, die sich mit vollem Akku umgehend in das Hockey-Getümmel stürzte, um zu wirbeln und zu ackern. Doch es war Ida Bolze, die im Gegensatz zu Jolanda Krok weniger intuitiv, sondern eher bedächtig agiert, die beim Stand von 5:3 einen Traum von Steilpass aus der Tiefe des defensiven Mittelfelds kredenzte, der bei Friederike Noske landete. Die Stürmerin wiederum wusste dieses kleine Kunstwerk zu nutzen – 6:3 für die SSC-Damen. Nur kurze Zeit später krönte Jule Aschenbach ihren Sololauf mit dem Tor zum 7:3-Endstand.

„Mit der Leistung heute können wir sehr zufrieden sein, ja es hat regelrecht Spaß gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir am Kreis entschlossen nachgesetzt, anstatt wie in den Partien zuvor nach dem ersten gescheiterten Abschluss gleich aufzugeben – das gesamte Team war heute bissig; das war alles recht stimmig“, schwärmte Jolanda Krok. Die Bedenken, welche ihre Kapitänsmitstreiterin nach der Partie zwischen Glühwein, Kaffee, belegten Brötchen und dem obligatorischen Würstchenbehälter am Tresen im Sportkomplex geäußert hatte, teilte Krok indes nicht: Sie habe in keinem Moment am Sieg ihres Teams gezweifelt. Bolze wiederum lobte Helene Stöckmann in der SSC-Verteidigung – ruhig, zuverlässig, durchsetzungsstark und gute Spielübersicht...

Und die SSC-Männer? Als deren Begegnung kurz vor 14 Uhr in Lobeda-West abgepfiffen wurde, befreite sich SSC-Keeper Moritz Ratzke umgehend von seiner Kluft – an sich nichts Ungewöhnliches, doch die Art und Weise, wie er sich seines Helms, seiner Handschuhe und auch seines Schlägers entledigte, verdeutlichte nur, wie angefressen der Schlussmann war: Er pfefferte alles gen Bank. Bam, bam und nochmals bam… Sieben Mal hatte er am Sonntag hinter sich greifen müssen, und der Umstand, dass dergleichen auch noch gegen das bis dato sieglose Tabellenschlusslicht aus Meerane geschah, trug wohl sein Übriges zu seiner wahrlich durchwachsenen Gemütslage bei.

Jenaer Herren finden keine Mittel gegen defensive Meeraner

Bereits am Anfang der Begegnung haderte Ratzke mit seinen Vordermännern – und nur wenige Augenblicke nach seiner Wuttirade mussten die Gastgeber das erste Gegentor in Kauf nehmen. Es sollte der Vorbote eines letztlich gebrauchten Regionalliga-Tages für die Jenaer gewesen sein. Zur Halbzeit lagen sie zwar nur 1:2 zurück, doch bis zum Abpfiff der Begegnung änderte sich bei den Gastgebern in puncto Torausbeute kaum etwas. Im zweiten Akt gesellte sich lediglich noch ein weiterer Treffer dazu. Die Hockeyspieler aus Meerane erzielten im zweiten Durchgang indes fünf Tore…

Die SSC-Herren rieben sich an den defensiv ausgerichteten Gästen auf – sie fanden schlichtweg keine Mittel. „Wir kamen mit ihrer Spielweise überhaupt nicht zurecht; die war richtig eklig“, resümierte Kapitän Camilo Peña Philipp. Doch es sei nicht allein die Spielweise der Sachsen gewesen, die ihnen zu schaffen gemacht habe, sondern vor allem auch ihr eigenes – durch und durch unglückliches – Agieren vor des Gegners Gehäuse. „Ihr Keeper war richtig gut. Wir haben ihn anfangs warmgeschossen – und danach hat er gefühlt alles gehalten“, sagte der SSC-Kapitän, der seinen gesperrten Stürmer-Kollegen Theodor Angermüller schmerzlich vermisste. Er hätte bestimmt das eine oder andere Tor erzielt, sinnierte Camilo Peña Philipp, der nun mit den Seinigen auf Platz vier der Tabelle ausharrt.

Apropos Tabelle – bei den SSC-Damen gab es diesbezüglich etwas zu feiern: „Wir sind jetzt Tabellenführer“, sagte Ida Bolze mit vernehmbarer Zufriedenheit. Jetzt könne Weihnachten kommen...