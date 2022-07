SSC-Jena-Kapitänin Jolanda Krok: „Man gab mir zu verstehen, dass ich auf diesem Niveau wohl nie wieder werde spielen können“

Jena. Im Alter von 15 Jahren stand SSC-Kapitänin Jolanda Krok vor dem Sprung in die Nationalmannschaft, doch dann beendete eine Knieverletzung schlagartig ihren Traum von einer Karriere als Hockeyspielerin. Damals war es ein Schock, heute indes kann sie dem Unfall auch etwas Positives abgewinnen – warum das so ist und was die 26-jährige Psychologiestudentin am SSC Jena und der Saalestadt schätzt, und warum sie lieber mit ihrer Teamkollegin Ida Bolze und all den anderen in der Oberliga spielte als in der zweiten spanischen Liga, erfahren Sie alles hier….