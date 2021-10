SSV Saalfeld wiederholt Sieg in Hermsdorf

Hermsdorf. Steigerung zur Vorwoche für Landesliga-Spitzenreiter 1. SSV Saalfeld beim 22:18 (13:9)-Erfolg beim SV Hermsdorf

Nur eine Woche nach dem Saisonstart in Hermsdorf spielten die Saalfelder Handballerinnen erneut in Hermsdorf, dieses Mal gegen den SV Hermsdorf. Und erneut gingen die SSV-Damen als 22:18 (13:9)-Sieger vom Spielfeld. Zwar war es dieses Mal mit vier Toren um einiges knapper. Trotzdem war es spielerisch schon besser als in der Vorwoche.

Vor allem in der Abwehr zeigte man dieses Mal wesentlich mehr Aggressivität. Die Gegnerinnen waren indes um einiges spielstärker als die Mannschaft des HV Hermsdorf. Und so gelang es den Saalfelderinnen trotz spielerischer Steigerung lange nicht, sich entscheidend abzusetzen. Bis zum 4:4 war die Partie völlig offen. Erst danach gelang es den Gästen sich etwas abzusetzen (4:8, 5:9).

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hermsdorf gab sich allerdings nicht auf und spielte die Angriffe sehr geduldig aus. Oftmals hatten die Saalfelderinnen, bei denen Kristin Heerwagen mit sechs Treffern die erfolgreichste Torschützin war, die Finger schon am Ball, bevor er dann doch wieder unglücklich beim Gegner landete. Aber auch die Tore aus dem Rückraum konnten nicht immer verhindert werden. Und so kam Hermsdorf noch einmal auf 9:11 heran, bevor die SSV-Damen den Vorsprung bis zur Pause erneut ein wenig vergrößern konnten (9:13).

Für die zweite Halbzeit nahmen sich die Gäste vor, die Angriffe etwas geduldiger auszuspielen und den Ball bis zur klaren Chance laufen zu lassen. Man hatte allerdings das Gefühl, dass diese Vorgabe die Spielerinnen ein wenig hemmte. Der Ball lief zwar munter durch die Reihen der SSV-Damen, aber das großteils ohne Druck auf die Abwehr. In einer turbulenten Phase mit mehreren Zeitstrafen auf beiden Seiten kamen die Gastgeberinnen wieder auf ein Tor heran (14:15).

Zwar schafften es die Saalfelderinnen noch einmal, sich auf 14:17 abzusetzen. Aber danach schlug sich das drucklose Spiel auch in einer Torflaute nieder. Fast zehn Minuten dauerte es bis man das nächste Tor erzielte. Glücklicherweise hatte man die Gastgeberinnen in der Abwehr weiterhin relativ gut im Griff, so dass diesen in dieser Zeit auch nur ein Tor gelang. Nach knapp 50 Minuten stand es somit 15:18. Sicherheit brachte dieses Ergebnis aber nicht ins Spiel der Gäste. Da man nun auch wieder unglückliche Momente in der Defensive hatte, schaffte Hermsdorf den erneuten Anschluss (18:19) in der 56. Minute.

Somit sah sich Coach Christian Szotowski zur Auszeit gezwungen. Diese zeigte auch Wirkung. Mit einem kleinen Endspurt schafften die Saalfelderinnen den 18:22-Sieg einzufahren. Letztlich steht ein Sieg zu Buche, den man sich an diesem Tag hart erarbeiten musste.