Starker Auftritt des SV 1860 Oberweißbach in eigener Halle

Oberweißbach. Nach Auftaktniederlage halten sich die Oberweißbacherinnen in der Volleyball-Thüringenliga zu Hause doppelt schadlos

Die Frauen des SV 1860 Oberweißbach haben am vergangenen Samstag die ersten Punkte in der neuen Thüringenliga-Saison eingefahren. Dabei nutzten sie ihr Heimrecht gegen den SVC Nordhausen II und den VSV Jena.

Von Beginn an konnten die Oberweißbacherinnen gegen Nordhausen durch druckvolle Aufschläge immer wieder punkten und somit den ersten Satz nach nur 17 Minuten mit 25:10 für sich entscheiden. Auch im zweiten Satz gelang den Gegnerinnen nicht viel. Die Aufschlagserien der Damen um Kapitänin Katja Franke sowie eine konzentrierte Abwehrleistung führten zum zweiten Satzgewinn mit 25:12. Diese Spielweise setzten die Oberweißbacherinnen auch im dritten Satz konsequent (25:16).

Selbstbewusst ging es in die zweite Begegnung. Die Jenaerinnen gerieten ebenso wie Nordhausen durch die weiterhin starken und gezielten Aufschläge der Oberweißbacherinnen unter Druck. Der erste Satz konnte so mit 25:13 gewonnen werden. Im zweiten Satz fanden die Jenaerinnen immer besser ins Spiel. Mit sehenswerten Spielzügen ging es hin und her. Am Ende wurde der zweite Satz knapp mit 25:27 verloren.

Kämpferisch begannen die Damen aus Oberweißbach den dritten Satz. Nicht nur die guten Aufschläge, sondern auch die lange trainierte Blockarbeit sicherten die Spielzüge ab und führten immer wieder zum Erfolg. Der dritte Satz endete siegreich für die Gastgeber mit 25:16. Im vierten Satz hielten die Gastgeber dagegen und setzten ihr Spiel weiterhin erfolgreich um. Nach einer turbulenten Schlussphase konnte der SV 1860 den Satz mit 25:21 für sich entscheiden und damit den zweiten Tagessieg mit 3:1 perfekt machen.

Niederlage bei Aufstiegsaspirant

In die neue Saison starteten die Oberweißbacherinnen allerdings mit einer Niederlage. Mit dem ehemaligen Regionalligisten aus Meiningen, der aufgrund logistischer und personeller Probleme erstmals seit 2010 wieder in der Thüringenliga spielt, wartete ein starkes Team, dass um den Wiederaufstieg kämpfen wird.

Der Sechser um Kapitänin Franke startete sichtlich nervös, keiner wollte Verantwortung übernehmen. Satz eins und zwei gingen dabei jeweils mit 15:25 verloren. Doch die Frauen aus dem Schwarzatal, bei denen erstmals Jugendspielerin Tina Schöttke mitwirkte, fanden zusehends besser ins Spiel. Mit dieser Leistungssteigerung gelang es im letzten Satz bis auf vier Punkte an Meinigen heranzukommen, so dass man sich nur knapp mit 21:25 dem durchschlagskräftigeren Team geschlagen geben musste.

Vorbereitung mit Beach-Sommerliga

Nach dem Saisonabbruch im vergangenen Oktober und der langen Spielpause startete der Volleyballverband Thüringens im Februar die Planungen einer Beach- Sommerliga für alle, um den nötigen Schwung für den Sommer und die kommende Saison zu schaffen. So reisten die Oberweißbacherinnen Ende Juni nach Altenburg und die zweite Mannschaft aus der Fröbelstadt trat im Juli zu zwei Heimturnieren an.

Nicht wissend auf welche anderen Teams man treffen würde, machten sich die Damen am 23. Juni auf den Weg. Vor Ort waren nur die Damen aus Altenburg. Nach umkämpften Spielen belohnten sich die Oberweißbacherinnen mit einem ersten und dritten Platz.

Die Heimspiele fanden aufgrund der Wetterlage beide in der Halle statt. Gäste aus Unterwellenborn, Schmiedefeld und Hildburghausen traten in Viererteams gegeneinander an. Die zweite Mannschaft konnte beide Turniersiege in der Fröbelstadt lassen.