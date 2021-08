Streckenrekord beim Glasmacherlauf verpasst

Piesau. Über 100 Starter auf den zwei Strecken des Glasmacherlaufes in Piesau

Der 11. Glasmacherlauf sollte ein Rekordlauf werden: Weil es bei Kilometer drei durch die Käferplage eine neue Streckenführung gesucht und gefunden wurde, der Weg begradigt wurde, hofften die Organisatoren auf schnelle Zeiten. Und eben vielleicht einen Streckenrekord.

„Der Streckenrekord für die schweren zehn Kilometer mit zirka 250 Höhenmeter liegt bei 34:53 Minuten und wurde von Samsom Tesfazghi Hayalu vom SV Sömmerda im Jahr 2016 aufgestellt“, blickt Frank Thomas vom LAV Saale-Rennsteig zurück. Doch die Hoffnung der Veranstalter erfüllte sich nicht, „auch wenn eine hervorragende Zeit gelaufen wurde“, sagt Thomas, nachdem die 85 Starterinnen und Starter das Ziel passiert hatten.

Nach 38:47 Minuten lief Hannes Hittinger (Ohne Verein) als Erster ins Ziel. Zweiter wurde nur knapp dahinter Matthias Flade von DJK SC Vorra/new balance Team in 39:00 Minuten und Dritter wurde Denny Holland Moritz vom Rennsteiglaufverein in 39:48 Minuten.

Bei den Frauen gab es klare Siegerinnen. Erste wurde Christin Schulz von der SG Empor Bad Langensalza in 48:34 Minuten, zweite Frau wurde Anke Härtel vom Rennsteiglaufverein in 49:32 Minuten und Dritte wurde Fabienne Schmidt vom Laufclub Rudolstadt 49:48 Minuten.

Kurioses ereignete sich in diesem Jahr beim Hauptlauf. „ Zwei Läufer aus Kulmbach kamen eine Stunde zu spät“, erzählt Frank Thomas. „Sie dachten, der Start erfolgt elf Uhr. Doch wir waren natürlich gastfreundlich, ließen beide noch starten und informierten alle Posten, dass es noch zwei Nachzügler gibt“, so der Organisationschef. Und beide waren sehr erfreut und hoch motiviert, liefen in die vorderen Plätze der beiden Wertungen.

Eine Besonderheit gab es auch bei der Mannschaftswertung. Bei den Männern belegte der Rennsteiglaufverein Platz eins und zwei; Dritter wurde der Saalfelder LV. Bei den Frauen lag hier der Laufclub Rudolstadt vor dem Rennsteiglaufverein. Dritter wurde der Saalfelder LV.

Am Kinderlauf über 2,2 Kilometer beteiligten sich insgesamt 21 Nachwuchsläufer, die 70 Höhenmeter absolvieren mussten. Janne Linnea Weigelt vom WSV Scheibe-Alsbach, ein Mädchen, überlief als Erste die Ziellinie. Sie brauchte 8:58 Minuten für den nicht ganz leichten Lauf und verpasste den bestehenden Streckenrekord nur um zehn Sekunden.

Zweites Mädchen wurde mit nur sechs Sekunden Rückstand Helena Broßmann vom TSV Germania Neustadt/Orla und als Dritte lief ihre Schwester ins Ziel Amelia Broßmann in 10:19 Minuten.

Bei den Jungs siegte Leon Bärwald von Schieferland Team Lehesten in 9:57 Minuten. Zweiter wurde Josiha Thomas von der LG Bamberg in 10:20 Minuten und Dritter wurde Jesko Weigelt von WSV Scheibe-Alsbach in 10:37 Minuten.

Der nächste Glasmacherlauf ist am 6. August 2022 geplant.

