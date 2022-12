Jena. Unlängst wurde Lisa Höflitz in der Geraer Panndorfhalle Thüringenmeisterin im Einzel – wie sie den Wettkampf in ihrer Geburtsstadt erlebte und was ihr der Ort des Geschehens bedeutet, erfahren Sie hier. Des Weiteren erfahren Sie, was GutsMuths-Kapitän Lennart Notni zu den beiden kommenden Gegnern des SV GutsMuths Jena am Wochenende in der 2. Bundesliga zu sagen hat...