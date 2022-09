Jena/Hermsdorf. Nach fünfjähriger Pause absolvieren die Kreuzritter von Mario Kühne am Samstag ihr erstes Spiel in der Mitteldeutschen Oberliga. Dafür empfangen sie Absteiger Plauen-Oberlosa. Doch nicht nur die Handballer aus dem Holzland sind gefordert, sondern auch jene des HBV Jena 90. Die Mannen von Sergio Casanova müssen sich jedoch in der Fremde behaupten – und zwar beim Meister USV Halle. Was die beiden Trainer zum Auftakt zu sagen haben, erfahren Sie alles hier...