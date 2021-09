So wie hier Leon Möschwitzer im Spiel gegen Jena-Zwätzen will der SV Moßbach auch im Pokal zum Jubel ansetzen. (Archivfoto)

SV Moßbach will die Überraschung im Fußball-Wohlfühlbecken

Moßbach. Im Fußball-Landespokal gastiert der SV 1879 Ehrenhain beim SV Moßbach. Die Rollen sind klar verteilt.

Haifischbecken Landesklasse kontra Wohlfühlbecken Landespokal? Diesen Vergleich könnte man beim SV Moßbach durchaus stellen. Bisher verlor die 1. Mannschaft alle drei Punktspiele der neuen Landesklasse-Saison, jahresübergreifend sind es sogar sieben Landesklassen-Niederlagen am Stück.

Als Tabellenletzter ist man derzeit Abstiegskandidat Nummer eins. Ein Lichtblick zwischendurch waren die drei Pokalspiele, die allesamt gewonnen wurden: 3:0 gegen Apolda und 3:0 gegen Teichel im Herbst 2020 sowie ein überraschendes 2:1 gegen Saalfeld vor vier Wochen. „Diese Siege taten gut, wären im Ligaalltag aber deutlich wertvoller gewesen“, sagt SVM-Trainer Jens Herzog.

Er sieht in den Erfolgen, dass seine Jungs wettkampffähig sind, selbst gegen namhafte Konkurrenz.

Einige Stammspieler sollen Pause bekommen

Am Sonntag kommt mit dem Pokalspiel gegen den höherklassigen SV 1879 Ehrenhain wieder eine gelungene Abwechslung. Der Gegner aus dem Altenburger Land ist seit einigen Jahren im Thüringer Fußballoberhaus beheimatet und wird wenig Zweifel aufkommen lassen, wer als Favorit in die Partie geht. Laut Trainer Herzog werden zudem einige seiner Stammkräfte, die angeschlagen sind, eine Pause bekommen.

Jens Herzog zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch: „Wir wollen im vierten Pokalheimspiel in Folge die Rolle als Favoritenschreck annehmen und das vorhandene Leistungspotential auf den Punkt bringen, die Ehrenhainer ärgern.“

Zwei bekannte Fußballdörfer

Der Gast, derzeit mit vier Punkten aus vier Spielen im unteren Mittelfeld der Verbandsligatabelle, stellt sich erstmalig in Moßbach vor.

In der ersten Pokalrunde setzten sich die Kicker aus dem Ortsteil der Gemeinde Nobitz mit 2:0 nach Verlängerung in Walschleben durch. Ähnlich wie in Moßbach macht der Fußballverein ein kleines Dorf im Freistaat bekannt. Als Schiedsrichterteam fungieren Marko Linß mit Felix Stahl und Jannik Ritter. Heimvorteil und spätsommerliches Wetter sollten den Moßbachern zusätzliches Selbstvertrauen schenken.

„Wir freuen uns auf eine tolle Pokalaufgabe mit einer kräftigen Zuschauerunterstützung und vielleicht ja doch einer neuerlichen Überraschung im Wohlfühlbecken“, sagt Jens Herzog.

2. Runde Landespokal, SV Moßbach - SV 1879 Ehrenhain, Sonntag, 15 Uhr