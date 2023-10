Tanna nutzt die Chancen nicht

1:4-Niederlage in Zwätzen. In der Fußball-Kreisoberliga unterliegen auch Triptis und Schleiz II.

SV Jena-Zwätzen II – SV Grün-Weiß Tanna 4:1 (3:1)

Die Kohl-Elf bekam keinen Zugriff auf den Gegner, der mühelos innerhalb von acht Minuten durch Szkrobka, Stiebritz und Reichmuth mit 3:0 in Führung lag. Zwischendurch hatten die Grün-Weißen auch zwei Ansätze, die erst ab der 30. Minute vor allem die Zweikämpfe annahmen. Ein Lebenszeichen setzten sie durch den Kopfballtreffer von Fiebig zum 1:3 (41.), der wenig später an der Latte scheiterte. Und auch beim Abschluss von Rauh nach einer Ecke fehlte nicht viel. Ansonsten war Zwätzen zielstrebiger. So scheiterten sie an Schnedermann und am Pfosten. Von den Gästen schon Fiebig völlig freistehend den Ball aus Nahdistanz am Tor vorbei und Schmidt scheiterte aus der Distanz an der Glanztat von Torwart Hunger. Stattdessen machte Gotsch den Deckel unter einem verdienten Jenaer Sieg drauf.

FC Chemie Triptis – SV 08 Rothenstein 1:2 (1:1)

Beide Mannschaften hatten zunächst jeweils zwei gute Ansätze, ehe Neupert mit einem Schuss unter die Latte das frühe 1:0 erzielte. Doch der Spitzenreiter erzielte nur wenig später durch Böhmel den Ausgleich. Danach lag wieder die Triptiser Führung in der Luft, aber Neupert und Dannhauer scheiterten an Torwart Schurtzmann. Für Rothenstein scheiterte Lange am Pfosten und verletzte sich danach. Die etwas besseren Chancen hatte die Staps-Elf. Nach knapp einer Stunde warteten die Platzherren aus ihrer Sicht nach einem Handspiel im Strafraum vergeblich auf den Pfiff. Stattdessen nutzten die eiskalten Gäste eine Nachlässigkeit in der FC-Abwehr zur Führung durch Rücknagel aus.

SV Eintracht Camburg – FSV Schleiz II 4:3 (2:2)

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, setzten die Schleizer zwei erstklassige Konter und führten nach zwei Minuten durch die Treffer von Beyer und Sa bereits 2:0. Doch die Führung konnte die Schwarzbach-Elf nicht in die Pause retten. Nach der Pause sollte es nach Ampelkarte für Lukas Lange noch schlimmer kommen, als Diller die Eintracht in Führung brachte. Doch die Gäste kamen nur eine Minute später durch Beyer wieder zum Ausgleich. Dennoch konnten sie sich nicht für eine kämpferisch starke Leistung belohnen, da Hildebrand im Nachschuss in der 73. Minute den Siegtreffer erzielte, nachdem Kleinhans mit einem umstrittenen Strafstoß an Torwart Jünger scheiterte.