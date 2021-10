Tanna und Oppurg an der Tabellenspitze

Jena. In der Fußball-Kreisoberliga verliert der FSV Orlatal an Boden. Außerdem spielten die Teams der Kreisliga, Staffel B, wie folgt:

SV Jena-Zwätzen II - FSV Orlatal Langenorla 3:1 (1:0)

Für den FSV Orlatal war das Spiel ein gebrauchter Tag. „Wir hatten kurzfristig einige Ausfälle zu beklagen. Trotz der Niederlage haben wir es unter den Umständen gut gemacht. Das Erwartete ist aber eingetreten“, so Co-Trainer Thomas Könitzer. Die Reich-Elf hatte die große Chance zur Führung, doch Ebert brachte aus Nahdistanz den Ball nicht über die Linie. Stattdessen fiel im Gegenzug das 1:0 durch Reisdorf, das Barich durch einen Foulstrafstoß in der 66. Minute ausbaute. Spannend hätte es noch einmal werden können, wenn Künzel einen Freistoß nicht an den Pfosten gesetzt hätte. Als Rossmann eine Viertelstunde vor Schluss den dritten Treffer nachlegte, war die Partie entschieden. Der FSV kam nach einem Konter durch Rosenberger zum Ehrentreffer.

Kreisliga: FSV Schleiz II – SG VfR Bad Lobenstein III 7:0 (2:0)

Eine bestens besetzte zweite Mannschaft des FSV Schleiz bestimmte beim 7:0 (2:0) gegen die SG VfR Bad Lobenstein III von Beginn an die Szenerie. Doch es dauerte bis zur 32. Minute, ehe Schubert das Abwehrbollwerk überwinden konnte. Die SG sorgte mit einem Eigentor für den Pausenstand. Auch im zweiten Abschnitt änderte sich am einseitigen Geschehen nichts. Nukovic nach einer Ecke, Beyer nach Zuspiel Köglers und in den letzten zehn Minuten Weiß, Greiner sowie Priedemann per Strafstoß münzten die drückende Überlegenheit in weitere Treffer um. Die Gäste hatten nur durch Naumann in der 75. Minute beim Stand von 4:0 einen guten Ansatz, konnten diesen aber nicht zum Ehrentor nutzen.

SG SV Grün-Weiß Tanna – SV 1990 Ebersdorf 3:1 (1:0)

Durch einen schwer erkämpften Sieg konnten die Tannaer nach Punkten zu Spitzenreiter Oppurg aufschließen. Die Grün-Weißen agierten zunächst zu unkonzentriert und überhastet. Nachdem Hüttner eine Chance liegen ließ, erzielte Jakob Thrum mit einem schönen Hackentor die Führung (35.), die er kurz nach der Pause ausbaute. Die Ebersdorfer machten wenig später die Partie wieder spannend. Nach einem Einwurf hatte Wolff keine Mühe zu vollenden. Die Gäste suchten immer wieder Kirst, der mit zwei Distanzschüssen Akzente setzte. Auf der anderen Seite vergaben Woydt und Gebhardt, ehe Fiebig mit einem wuchtigen Kopfball für die Entscheidung sorgte.

VfB 09 Pößneck II – FSV Hirschberg 1:1 (0:0)

Pößneck begann druckvoll, der FSV suchte durch gutes Umschaltspiel den Erfolg. In der 50. Minute führte Gablenz einen Freistoß schnell aus und Kad ließ dem VfB-Keeper keine Chance. Die Hausherren drängten danach auf den Ausgleich, den Thrunk mit einem umstrittenen Strafstoß erzielte (82.).

TSV 1898 Oppurg – SV Moßbach II 0:1 (0:0)

Beiden Mannschaften standen einige Leistungsträger nicht zur Verfügung. Besser kompensieren konnten dies die Gäste, die ein klares Chancenplus besaßen. Mehrmals liefen die Moßbacher allein auf das Oppurger Tor zu, scheiterten aber an Torwart Scholz oder verstolperten die Bälle. Obwohl die Wilfert-Elf nach einer Roten Karte ab der 44. Minute in Unterzahl spielte, ging sie in der 54. Minute durch Aschenbrenner in Führung. Er verwandelte einen Handstrafstoß. Oppurg kam im Anschluss zu keiner zwingenden Chance.

Das Spiel SG SV Gräfenwarth gegen FC Chemie Triptis ist ausgefallen und die Partie SG TSV 1860 Ranis gegen LSV 49 Oettersdorf wurde verlegt. Das Spiel Frauen der SG Tanna in Erlbach wurde verlegt.