Tanzende Gurken springen mit „süßen Songs“ aufs Treppchen

Das harte Training, das die Jenaer Tanzformation Cucumbers (dt. Gurken) seit dem Frühjahr an den Tag gelegt hatte, wurde am Wochenende beim DDP-Cup in Dresden belohnt: Bei der Endabrechnung durften sich die tanzenden Gurken über Platz zwei freuen – und letztlich trennten sie lediglich 0,9 Punkte zur Siegergruppe. In Gänze traten 14 Formationen beim größten Wettbewerb dieser Art in Ostdeutschland an.

Bei ihrer Darbietung vereinten die Jenaer fünf typische Streetdance-Stile: Hiphop, Waacking, Ladystyle/Lyrical, Voguing und Krump. Und die Musik? Da griffen sie ausschließlich auf Songs zurück, die vermeintlich das Thema Süßigkeiten zum Inhalt hatten: so etwa „Candyman“ von Christina Aguilera, „Milkshake“ von Kelis und – natürlich – „Candy Shop“ von 50 Cent.